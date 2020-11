Technologies D-BOX et Ubisoft® annoncent la compatibilité prochaine intégrant la technologie haptique de D-BOX avec le jeu Assassin's Creed® Valhalla





MONTRÉAL, 11 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (D-BOX) (TSX : DBO), un chef de file mondial dans le domaine des expériences de divertissement haptique et immersif, et Ubisoft® annoncent la compatibilité prochaine intégrant la technologie haptique de D-BOX avec le jeu Assassin's Creed Valhalla®, la plus récente version d'Ubisoft lancée le 10 novembre.

D-BOX est fière d'unir son expertise en matière de divertissement haptique immersif à l'un des principaux jeux développés par Ubisoft. Les amateurs du très attendu jeu Assassin's Creed Valhalla peuvent s'attendre à vivre une expérience immersive réaliste d'ici la fin décembre 2020 sur PC dans le cadre de la mise à jour principal du titre et au début 2021 sur console, lorsque le code haptique D-BOX sera disponible.

« D-BOX veut améliorer les expériences par l'haptique pour les joueurs de tous genres et la collaboration avec Assassin's Creed® est une façon fantastique de démontrer toute la puissance de l'haptique de D-BOX. Le fait de pouvoir appliquer nos technologies à un titre aussi raffiné nous permet d'offrir l'expérience immersive ultime à un large éventail de joueurs. Nous nous engageons à fournir une rétroaction haptique de haute qualité et à aider à rehausser les expériences pour les joueurs de toutes catégories de jeux et à continuer à changer le paysage des expériences de jeux vidéo. Cette collaboration n'est qu'un début pour D-BOX et l'univers des jeux triple A (AAA), et nous avons un engagement à long terme dans le genre », déclare Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. D-BOX a collaboré avec certaine des meilleures compagnies au monde afin d'offrir de nouvelles façons d'améliorer les grandes histoires. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulation professionnelle, D-BOX crée un sentiment de présence qui fait vivre et vibrer comme jamais auparavant. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez d-box.com

À PROPOS D'UBISOFT

Ubisoft est l'un des principaux créateurs, éditeurs et distributeurs de divertissements et de services interactifs, avec un riche portefeuille de marques de renommée mondiale, dont Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs, la série de jeux vidéo Tom Clancy's comprenant Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes du réseau mondial de studios et de bureaux d'affaires d'Ubisoft s'engagent à offrir des expériences de jeu originales et mémorables sur toutes les plateformes populaires, y compris les consoles, les téléphones mobiles, les tablettes et les PC. Pour l'année fiscale 2019-20, Ubisoft a généré des réservations nettes de 1 534 millions d'euros. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : ubisoftgroup.com

2020 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées ou non déposées de Ubisoft Entertainment aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

