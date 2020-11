Barcelone renforce sa position de capitale numérique mondiale





MADRID, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La position de Barcelone en tant que l'une des grandes capitales numériques du monde a été renforcée par l'élan bénéfique public-privé insufflé cette année par la Mairie et d'autres organisations, en dépit des défis posés par la propagation mondiale de la COVID-19.

Deux informations confirment la réputation de Barcelone en termes de connectivité et de numérisation. Tout d'abord, selon le rapport Decoding Global Talent 2019 du Boston Consulting Group, il s'agit de la cinquième ville la plus attrayante au monde pour les talents numériques. Ensuite, selon la Startup Heatmap Europe, pour la troisième année consécutive, Barcelone a été nommée la troisième meilleure ville européenne pour installer sa start-up, après Londres et Berlin. Barcelone est donc appelée à jouer un rôle plus important dans le leadership numérique, selon l'analyse de l'Instituto Coordenadas.

Les plans actualisés du Conseil municipal pour le quartier technologique 22@ contribueront à renforcer la force de Barcelone en tant que capitale numérique. Un million de mètres carrés seront consacrés à l'activité commerciale et les processus seront accélérés par la réduction des procédures administratives. Les nouvelles entreprises créées dans le quartier 22@ ne seront pas seulement basées sur la technologie. Le quartier sera également ouvert aux entreprises travaillant dans l'économie verte, circulaire et sociale, ainsi que dans la fabrication intelligente.

L'activité des salons est une partie essentielle du parcours de Barcelone vers le statut de capital numérique. La première occasion pendant la pandémie de tenir une exposition en présentiel a eu lieu en septembre avec l'événement associant Biz Barcelone et Saló de Ocupació. Son succès en termes de participation, tant en présentiel qu'en ligne (128 entretiens avec 253 intervenants), a permis de répondre aux besoins de l'écosystème entrepreneurial de la ville en termes de création d'entreprises et de start-ups, en termes, également, de nouvelles formules pour retenir les talents avec des opportunités d'emploi. Barcelone organisera également deux grands salons commerciaux en 2021, et elle entreprend une fois de plus l'organisation du congrès mondial de la téléphonie mobile, le Mobile World Congress, les organisateurs du salon s'engageant pour Barcelone jusqu'en 2024. Par ailleurs, la ville accueillera pour la première fois le plus important salon des systèmes audiovisuels au monde, Integrated Systems Europe (ISE), ce qui fait de Barcelone le centre de la 5G pour l'Europe du Sud.

Les administrations et les institutions ont promu l'initiative 5G Barcelona, une association qui vise à positionner la capitale catalane en tant que laboratoire neutre pour la conception et le développement de la technologie 5G, dans le but de faire de Barcelone le centre européen de l'innovation numérique. L'accord a été signé par le gouvernement de Catalogne, la Mairie de Barcelone, la fondation Mobile World Capital Barcelona, la fondation i2CAT, CTTC, Atos et UPC.

D'autres initiatives montrent également comment les institutions et la société civile qui composent Barcelone concentrent leurs efforts à la mise en oeuvre d'une révolution technologique. Citons en exemple le succès de la Barcelona New Economy Week (Bnew), l'épicentre de la nouvelle économie avec 300 orateurs et 10 800 participants de 111 pays, dont la plupart ont assisté à l'événement de manière virtuelle. Mentionnons également l'engagement pris par la Mairie, l'opérateur postal Correos et la Consorci de Zona Franca (CZF) de transformer le bâtiment du bureau de poste central de Barcelone en un centre d'activité de 30 000 m2 pour la création de 150 entreprises et start-ups, qui fourniront 1 500 emplois liés à l'économie et aux talents du numérique.

Dans ce contexte, la bonne santé des entreprises de technologie à Barcelone et en Catalogne mérite également d'être soulignée, avec 72 % des sociétés terminant 2019 avec de meilleurs résultats qu'au cours de l'exercice précédent. Nous continuerons à suivre de très près ce modèle de transformation, dans lequel Barcelone prouve son leadership grâce à des valeurs innovantes de collaboration entre les entreprises, la société civile et les institutions municipales, qui, additionnant leurs forces, créent de la valeur.

