Developing Telecoms pense que la Chine est déjà en capacité de produire en masse des puces en 28 nm

Developing Telecoms a appris de Li Ke, de la China Semiconductor Industry Association (CSIA), que la course pour les puces et la fabrication d'équipements est lancée en vue de développer des solutions locales, et que la Chine est déjà présente dans des domaines clés qui avaient besoin de faire avancer la production de puces de milieu à haut de gamme. Li Ke pense que des puces en 28 nm chinoises en mesure de répondre à la majeure partie de la demande du marché seront produites en grande série d'ici un à deux ans.

L'an dernier, l'industrie chinoise des circuits intégrés a généré plus de 750 milliards CNY, un chiffre qui devrait atteindre les 900 milliards CNY en 2020. Li Ke a partagé l'information selon laquelle la fabrication de circuits intégrés est l'activité qui a le plus progressé dans l'ensemble du secteur des circuits intégrés. La capacité de production de circuits intégrés de la Chine, qui est la plus importante de tous les pays, a représenté l'an dernier plus de 20 % du total mondial. Li Ke pense que la réduction de l'écart entre la fabrication de circuits intégrés de la Chine et les technologies de pointe au niveau mondial jette les bases solides pour la prééminence de son industrie des circuits intégrés, et qu'une chaîne industrielle domestique de fabrication de puces émergera avec d'autres technologies avancées.

Li Ke met également l'accent sur l'importance de produire des puces en 28 nm. Comme l'a indiqué Li Ke, le 28 nm est la ligne de démarcation entre la fabrication de circuits intégrés en 28 nm de bas à milieu de gamme et de milieu à haut de gamme. Être capable de produire des puces en 28 nm signifie qu'elle peut satisfaire l'essentiel de la demande de puces sans avoir à compter sur des tiers.

Le gouvernement chinois soutient activement le secteur des puces. Le Conseil d'État a publié le document "Several Policies for Facilitating the High-quality Development of the Integrated Circuit Industry and Software Industry in the New Era", qui en partie précise les nouvelles incitations fiscales pour les fabricants et les entreprises qui utilisent des technologies 28 nm ou de dimension inférieure. Sont également incluses d'autres politiques comme "les entreprises ou projets de circuits intégrés qualifiés qui exercent des activités depuis plus de 15 ans doivent être exonérés de l'impôt des sociétés pendant les dix premières années si elles emploient le procédé 28 nm ou des noeuds plus avancés".

Developing Telecoms pense que la Chine est déjà en capacité de produire en masse des puces en 28 nm entièrement par elle-même. Après plus d'une décennie, la Chine est présente à chaque étape de la chaîne industrielle de la technologie 28 nm et dans chacun des aspects importants des matériaux stratégiques. Des projets d'entreprises conjointes et au niveau national progressent également dans des parties clés de la chaîne industrielle des puces en 28 nm de la Chine comme les appareils de lithographie.

