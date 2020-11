Global Knowledge publie la version 2020 de son rapport sur les compétences et la rémunération





CARY, Caroline du Nord, 11 novembre 2020 /CNW/ - Le rapport sur les compétences et la rémunération dans le secteur des TI publié par Global Knowledge, qui est fondé sur les réponses de plus de 9 500 professionnels des TI de 159 pays, est le plus important du genre. Les professionnels en technologies, les spécialistes de l'industrie et les gouvernements l'utilisent pour éclairer leurs décisions en matière de carrière, de ressources et de politiques.

Points saillants

78 % des décideurs mondiaux du secteur des TI sont confrontés à d'importantes lacunes sur le plan des compétences

Les lacunes sur le plan des compétences peuvent engendrer des coûts pouvant atteindre 29 000 $ par employé

Les nouvelles certifications peuvent accroître la rémunération des employés de 12 000 $

40 % des professionnels en technologies sont en voie d'obtenir de nouvelles certifications au cours des six prochains mois

90 % des professionnels des TI insatisfaits de leur situation sont à la recherche d'un nouvel emploi

Le manque de perspectives de croissance et de perfectionnement est la principale raison pour laquelle les professionnels en technologies changent d'emploi

Téléchargez le rapport 2020 sur les compétences et la rémunération dans le secteur des TI

Voici la déclaration de Todd Johnstone, chef de la direction de Global Knowledge : « Le rapport de cette année indique que les lacunes sur le plan des compétences continuent de nuire grandement aux entreprises.

78 % des décideurs mondiaux du secteur des TI font face à d'importantes lacunes sur le plan des compétences et ont de la difficulté à trouver des employés qualifiés, ce qui compromet la sécurité, l'efficience et la productivité. De nombreux services des TI ont une charge de travail insoutenable, ce qui crée du stress chez les employés et nuit à l'atteinte des objectifs de qualité.

Le manque de compétences nécessaires peut entraîner jusqu'à 520 heures de travail perdues par employé par année, ce qui équivaut à 29 000 $.

Sur une note plus positive, les professionnels en technologies compétents entrevoient des perspectives de carrière prometteuses. Les professionnels qui obtiennent de nouvelles certifications et acquièrent des compétences convoitées se positionnent avantageusement pour obtenir une augmentation salariale pouvant atteindre 12 000 $. »

Les professionnels des TI sont à la recherche de possibilités de croissance et de perfectionnement

62 % des professionnels des TI ont changé d'emploi parce que leur employeur précédent n'a pas investi dans leur développement

40 % des répondants cherchent à obtenir de nouvelles certifications pour en tirer des avantages immédiats

90 % des professionnels des TI qui sont insatisfaits de leur situation envisagent de changer d'emploi au cours de la prochaine année

Domaines de certification où la rémunération est la plus élevée

Informatique en nuage Cybersécurité

Lorsque combinées à une expérience pertinente, les certifications AWS, (ISC)2, ISACA et Google Cloud mènent aux salaires les plus élevés.

Principaux secteurs d'investissements technologiques pour 2021

Microsoft AWS Cisco

Le sondage de 2021 est maintenant en ligne

Nous invitons les professionnels des TI à participer au sondage jusqu'au 31 décembre 2020. Le sondage de cette année comprend des questions portant sur les répercussions de la COVID-19.

Participer au sondage>

Ressources

Global Knowledge est un chef de file dans la prestation de formations visant le perfectionnement des compétences technologiques, qui soutient des entreprises d'envergure et les professionnels des TI au moyen de solutions d'apprentissage novatrices et flexibles, partout, à n'importe quel moment, et dans tous les cas.

