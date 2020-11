Le Festival de la Gastronomie & du Vin de Hong Kong adopte un format "En ligne + Présentiel" pour présenter l'expérience gastronomique la plus riche qui soit aux auditoires du monde entier





TORONTO, le 11 nov. 2020 /CNW/ - Organisé par le Bureau du Tourisme de Hong Kong (HKTB), le Festival de la Gastronomie & du Vin de Hong Kong ira de l'avant pour la première fois avec un double format "en ligne + présentiel" et ce, afin d'offrir aux auditoires locaux et à l'étranger une nouvelle expérience gastronomique sans contrainte géographique et de temps.

Ce festival s'échelonnera sur cinq semaines, soit du 11 novembre au 15 décembre. Au registre de la programmation en ligne, le festival présentera une foule d'expériences excitantes comme la Online Wine Cellar (cave à vin virtuelle), les Gourmet at Home Menus (menus gourmets à la maison) et des classes des maîtres de dégustation de vins et de préparation de recettes en direct, le tout diffusé sur une nouvelle plateforme numérique à diffusion continue. Au registre de la programmation présentielle ou hors ligne, et pour le grand bonheur des consommateurs, les expériences offertes prendront la forme d'événements gastronomiques et offres spéciales proposés par des centaines d'adresses de restauration d'un bout à l'autre de la ville.

Destiné à notre grand public du monde entier, le clou de la programmation du festival sera une série de 34 classes des maîtres diffusées en ligne. Les spectateurs pourront ainsi se régaler des yeux sans frais, peu importe où ils se trouvent. Ces classes des maîtres seront présentées en direct sur WineDineFestival.DiscoverHongKong.com durant trois samedis et dimanches consécutifs entre le 21 novembre et le 6 décembre. Un large éventail de sujets seront abordés, allant des tendances chez les vins et spiritueux à la fine cuisine, de la cuisine santé à l'art de la présentation en assiette.

Les amateurs de dégustation de boissons alcoolisées sont invités à visionner les discussions sur les vins en compagnie du critique acclamé dans le monde entier James Suckling, qui est basé à Hong Kong, et de la Master of Wine Debra Meiburg, qui partageront leurs recommandations sur les thèmes "New Wave Bordeaux" (nouvelle vague Bordeaux) et "The Pacific West" (L'Occident Pacifique), respectivement. James Suckling présentera trois bouteilles de nouveaux vins abordables de Bordeaux. "Hong Kong est l'une des meilleurs villes au monde pour les vins. Elle est du même calibre que Londres et New York," souligne-t-il. "Hong Kong demeure également le plus grand marché d'exportation pour les vins de Bordeaux. L'édition du festival de cette année rejoindra un plus grand nombre de personnes à travers le monde, et je suis très impatient d'y participer."

Les adeptes des cocktails sont invités à ne pas manquer la classe du maître du mixologue primé Jay Khan. Co-fondateur du bar mexicain COA, il préparera des cocktails à base de tequila. Quant aux gourmets qui souhaitent améliorer leur savoir-faire en cuisine, des démonstrations de cuisine en direct seront présentées par des chefs célèbres de Hong Kong comme Shane Osborn, de Arcane and Cornerstone, et Vicky Cheng, du VEA Restaurant & Lounge. Ces démonstrations seront d'excellentes occasions pour obtenir de bons trucs et astuces.

Un autre rendez-vous à ne pas manquer sera le grand rassemblement au féminin du 28 novembre. Intitulé Lady's Talk, ce rendez-vous réunira cinq influenceuses qui révolutionnent la scène culinaire de Hong Kong. Chacune présentera une classe du maître pour partager un aspect de sa propre expertise. Ces influenceuses sont (en ordre d'apparition) Shirley Kwok, fondatrice de la boulangerie/pâtisserie végétalienne The Cakery, la chef Vicky Lau de la TATE Dining Room, la sommelière certifiée saké Jamie Lo, la Master of Wine Sarah Heller et l'actrice devenue viticultrice Bernice Liu.

Le président du HKTB, le Dr YK Pang, souligne que "bien que les gros événements du HKTB aient été suspendus depuis un moment, nous déployons notre ingéniosité et sollicitons nos ressources pour à la fois optimiser et adapter nos promotions et ce, avec une pandémie qui restera avec nous en toile de fond encore pour un certain temps.

"C'est ce qui explique pourquoi nous avons décidé d'aller de l'avant avec la tenue d'événements importants, et d'adopter un nouveau format 'en ligne + présentiel' pour la mise en oeuvre de l'édition 2020 du Festival de la Gastronomie & du Vin de Hong Kong. Il s'agit d'une nouvelle formule qui répond à une nouvelle normalité dans laquelle nous nous retrouvons. Le HKTB procède ainsi afin de permettre à la population de participer à cet événement annuel et ce, en dépit de la pandémie, mais aussi afin d'aider nos entreprises lourdement éprouvées à promouvoir leurs produits et mettre de l'avant de nouvelles opportunités d'affaires en ces temps de grand défi."

Le Dr Pang ajoute que "notre objectif est de continuer à donner un coup de main à l'économie de Hong Kong. Nous voulons lancer un message positif au monde entier à l'effet que l'esprit proactif et l'amour de la vie de Hong Kong n'ont pas été atténués par la pandémie et ce, d'aucune façon. Tout en nous préparant à accueillir à nouveau pleinement nos visiteurs dans notre ville, il est possible de faire preuve d'innovation pour organiser les grands événements qui ont fait notre renommée."

Pour plus d'information à propos du Festival de la Gastronomie & du Vin de Hong Kong 2020 et pour obtenir la programmation complète des classes des maîtres qui seront diffusées en ligne, visitez le site: WineDineFestival.DiscoverHongKong.com.

