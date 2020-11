Invitation aux médias - Annonce importante concernant l'accès aux services en matière de procréation assistée

Représentant près de 125 000 travailleuses et travailleurs touchés par les négociations du secteur public, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra à...

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) et le Syndicat des professionnèles, des techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux Capitale-Nationale (SPTSSS) déplorent le manque de considération du gouvernement du Québec envers le...