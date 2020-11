/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de l'opposition officielle/

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir : « Aujourd'hui, en ce jour du Souvenir, nous rendons hommage aux militaires canadiens qui ont servi et qui servent présentement notre pays...





Le rapport sur les compétences et la rémunération dans le secteur des TI publié par Global Knowledge, qui est fondé sur les réponses de plus de 9 500 professionnels des TI de 159 pays, est le plus important du genre. Les professionnels en...





Amber, un studio de création de jeux vidéo, annonce aujourd'hui qu'elle poursuit sa croissance par l'ouverture d'Amber Montréal. Cette nouvelle filiale se spécialisera, dans un premier temps, dans l'ingénierie, la localisation et l'IA, et d'autres...





La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annoncent que les marchés de Noël seront ouverts cette année et invitent la population à aller y encourager les commerçants et...





Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent - SCFP 5007 invite les membres du SCFP, de la FTQ et l'ensemble de la population à prendre une pause de 15 minutes le 12 novembre, à 10 h, pour...