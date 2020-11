/R E P R I S E -- Avis de convocation - La CSQ fait le point sur la situation économique entourant les négociations du secteur public/





MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Représentant près de 125 000 travailleuses et travailleurs touchés par les négociations du secteur public, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra à 10 heures le mercredi 11 novembre 2020, à la Maison du développement durable de Montréal.

Précédée d'un breffage technique à 9 h 15, cette conférence de presse vise à faire le point sur la situation économique et financière du Québec dans le contexte des négociations du secteur public.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le nombre de places pour les journalistes est limité.



Aide-mémoire



QUOI : Conférence de presse visant à faire le point sur la situation économique et

financière du Québec dans le contexte des négociations du secteur public



QUAND : Le mercredi 11 novembre 2020



8 h 55 : Accueil des médias 9 h 15 : Breffage technique (salle Clark) - Café et léger goûter seront offerts 9 h 50 : Pause 10 h : Conférence de presse (salle Clark)

Allocution de Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Question des journalistes



OÙ : Maison du développement durable

50, rue Ste-Catherine Ouest

Montréal H2X 3V4

Note :

Les médias désirant prendre part à l'activité de presse sont priés de communiquer avec Sébastien Marcil à l'adresse suivante : marcil.sebastien@lacsq.org, ou par cellulaire/texto au 438-356-4545.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

