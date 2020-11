9e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec





La communauté politique, sociale et d'affaires mobilisée pour le plus grand événement virtuel jamais organisé au Québec

MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Organisée par Immigrant Québec, la 9e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec se tiendra virtuellement durant trois jours, les 11, 12 et 13 novembre 2020 et restera accessible en ligne jusqu'au 13 décembre.

Pour accueillir les nouveaux arrivants et les futurs immigrants, plusieurs invités prestigieux présenteront des allocutions filmées, dont Madame Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides. Interviendront également :

Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal,

Monsieur Régis Labeaume, maire de Québec,

Monsieur Guy Cormier , président et chef de la direction du Mouvement Desjardins,

, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Monsieur Charles Milliard , président-directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec,

, président-directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, Monsieur Carl Viel , président-directeur général de Québec International,

, président-directeur général de Québec International, Monsieur Martin Dupont , directeur général de la Société de Développement Économique de Drummondville ,

, directeur général de la Société de Développement Économique de , Monsieur Stéphan Reichhold, directeur général de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, ou encore

Monsieur Jonathan Chodjaï, président du Conseil d'administration d'Immigrant Québec.

«?Avec une programmation d'exposants et de conférences des plus pertinentes, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration est fier de s'associer à cette 9e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration. Rendez-vous annuel incontournable pour les personnes désirant s'installer au Québec, c'est l'occasion désignée pour obtenir l'information nécessaire à une intégration réussie et découvrir de belles possibilités professionnelles. Avec sa formule entièrement virtuelle, l'accès à l'événement sera possible, quel que soit l'endroit où se trouvent les visiteurs.?», a déclaré Madame Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

Un salon incontournable pour s'installer et s'intégrer au Québec

Afin de conseiller, d'orienter et d'accompagner les futurs immigrants comme les nouveaux arrivants, le Salon virtuel regroupera toutes les ressources utiles pour immigrer, s'installer, se former et vivre au Québec. Que ce soit en matière d'études, d'emploi, d'entrepreneuriat ou de vie en région, chaque exposant sera mobilisé pour faire de cette 9e édition un succès.

Plus de 220 exposants ont confirmé leur présence à l'événement, qui sera accessible, pour la première fois, dans le monde entier, notamment aux personnes qui sont toujours en attente de pouvoir entrer sur le territoire, du fait de la pandémie. La Fédération des Caisses Desjardins du Québec a d'ailleurs apporté une contribution financière significative de manière à permettre à de nombreux petits organismes à but non lucratif aidant au quotidien les nouveaux arrivants de participer au Salon.

De plus, une trentaine de conférences gratuites et de formats variés seront également accessibles. Elles seront l'occasion d'aborder des sujets pratiques, des démarches d'immigration à la vie quotidienne, en passant par la recherche d'un emploi, sur place ou à distance, afin de bien préparer son arrivée et sa vie au Québec.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le Salon de l'immigration est si important, en 2020. Plus que jamais, il est un pont entre le Québec et le monde, une plateforme d'échanges destinée à préparer et outiller au mieux les futurs immigrants en prévision de leur arrivée.

Un tremplin vers l'emploi, à Montréal et en région

La pandémie de Covid-19 n'a pas effacé les besoins de main-d'oeuvre. Des pénuries sectorielles durables existent toujours, et le Québec aura besoin de l'immigration pour redémarrer son économie et poursuivre sa croissance. Une centaine de recruteurs seront présents au Salon de l'immigration 2020, et des acteurs régionaux (MRC, municipalités, sociétés de développement économique, chambres de commerce) hébergeront également, dans leurs zones virtuelles, des entreprises recruteuses dans leurs régions respectives.

«?Les enjeux qui entourent l'immigration sont nombreux et complexes, particulièrement dans la période que nous traversons actuellement. Mais un fait demeure : les nouveaux arrivants représentent la principale solution aux défis de relève et de croissance du Québec, notamment pour combler la pénurie toujours grandissante de main-d'oeuvre en région?», souligne Jonathan Chodjaï, cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec. «?Le Salon de l'immigration ne trouve pas seulement sa pertinence dans le nombre, chaque année plus grand, d'exposants et de visiteurs avides d'informations, de ressources et de rencontres. Il est incontournable, parce qu'il n'existe pas d'alternative.?»

Un salon accessible en ligne jusqu'au 13 décembre

Après une session principale de trois jours, les 11, 12 et 13 novembre 2020, durant laquelle les visiteurs pourront interagir directement avec les exposants, le Salon restera intégralement accessible en ligne pendant un mois, soit jusqu'au 13 décembre 2020.

Cela permettra aux visiteurs, anciens ou nouveaux, de profiter des kiosques de tous les exposants, de collecter informations et documentations, d'accéder aux vidéos et conférences, ainsi que de recueillir tous les contacts-ressources pertinents dans la conduite de leur projet.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI 9e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec QUAND Ouverture au public : les 11, 12 et 13 novembre 2020, dès 9 h (EST)

Le programme complet peut être consulté au salonimmigration.com

Accessible en ligne : jusqu'au 13 décembre 2020 OÙ En ligne, à l'adresse suivante : salonimmigration.com COMMENT Inscription gratuite à l'adresse suivante : salonimmigration.com

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES

Sur rendez-vous.

Jonathan Chodjaï | cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec

Christophe Berthet | directeur général d'Immigrant Québec

Le Salon virtuel de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : le gouvernement du Québec, Desjardins, la Ville de Montréal, Québec International, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Société de développement économique de Drummondville, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Vidéotron, 24 h et TV5.

À propos d'Immigrant Québec

Avec plus d'un million de visiteurs uniques chaque année sur son site et près de 240?000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire ou qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente.

Pour remplir sa mission d'information et de rapprochement entre les personnes immigrantes et leur société d'accueil, l'organisme à but non lucratif s'appuie sur une offre de contenus et d'outils pratiques accessibles à tous, gratuitement : articles d'actualité, portraits, conseils et guides thématiques à télécharger.

Immigrant Québec est aussi organisateur du Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration (sommet-immigration.com).

Pour plus d'information, visitez immigrantquebec.com.

