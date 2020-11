/R E P R I S E -- Un deuxième lot progressif Powerbuckstm d'affilé gagné au Québec : un résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean remporte 1 042 304 $/





MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le 25 octobre, Yanick Montgrain, un résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a remporté 1 042 304 $ au jeu Powerbuckstm Arctic Gems sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec, lotoquebec.com. Il s'agit du deuxième lot progressif Powerbuckstm à être remporté en une semaine au Québec, un résident de Laval ayant remporté 1 321 851 $ le 18 octobre dernier.

En bref

Jeu : Powerbuckstm Arctic Gems

Lot remporté : 1 042 304 $

Date du gain : 25 octobre 2020

Lieu de résidence du gagnant : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Date de la réclamation : 9 novembre 2020

Faits saillants

Yanick a raflé l'impressionnant montant de 1 042 304 $ en jouant en ligne à Powerbuckstm Arctic Gems, sans le réaliser sur le coup.

Une préposée au service à la clientèle du jeu en ligne de Loto-Québec a tenté à quelques reprises de le contacter pour lui confirmer son gain.

C'est plutôt la conjointe de Yanick qui a rappelé, croyant que cela concernait un problème avec son mot de passe. La préposée a alors réalisé, à sa grande surprise, que le couple ignorait tout de sa chance. Elle a aussitôt demandé à parler à Yanick, le responsable du compte.

C'est donc au téléphone que le chanceux a appris qu'il était nouvellement millionnaire. « C'est sûr que tu me niaises, c'est une blague! » s'est-il exclamé en découvrant l'ampleur du gain.

Propriétaire d'une entreprise, il se réjouit d'avoir maintenant les moyens de la faire rayonner davantage.

Powerbuckstm

Déjà présent et apprécié dans d'autres provinces canadiennes, Powerbuckstm, qui offre un lot progressif débutant à 1 000 000 $ et un gros lot fixe de 1 000 000 $, est arrivé sur lotoquebec.com ainsi que dans les casinos du Québec en 2016.

un gros lot fixe de 1 000 arrivé sur lotoquebec.com ainsi que dans les casinos du Québec en 2016. Powerbuckstm est innovant puisqu'il permet de lier le jeu en ligne avec des appareils en établissement, en plus d'être connecté avec le Québec, l' Ontario , la Colombie-Britannique et le Manitoba .

, la Colombie-Britannique et le . Cette association permet de faire grimper rapidement le lot progressif en raison du nombre élevé de joueurs qui y contribuent, tant en ligne que dans les établissements des quatre provinces. La mise minimale est de seulement 0,75 $.

Depuis 2016, les machines à sous Powerbuckstm des casinos du Québec et de lotoquebec.com ont remis 13 lots de 1 000 000 $ ou plus, totalisant plus de 15,4 millions de dollars.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 9 novembre 2020, Loto-Québec a versé 96 lots de 1?000?000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 13 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

