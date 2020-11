PerkinElmer transfère son logiciel ChemDraw sur le cloud pour optimiser les flux de recherche et de collaboration





PerkinElmer Inc., le leader mondial qui mise sur l'innovation pour un monde en meilleure santé, a lancé aujourd'hui sa toute dernière application liée au logiciel ChemDraw®, ChemOffice®+ Cloud, pour simplifier, faciliter et accélérer les flux de communication entre les chimistes. La plateforme ChemDraw est un outil de dessin de structures moléculaires de premier ordre, respecté dans le monde entier par les scientifiques des laboratoires publics, commerciaux et universitaires spécialisés dans un certain nombre de domaines de recherche dont les sciences de la vie, l'environnement et les matériaux.

Grâce à l'application ChemOffice+ Cloud, les chimistes peuvent désormais dire adieu aux lourdes et inefficaces démarches nécessaires pour accéder aux données de structures moléculaires et établir des rapports y afférents en utilisant un nouvel outil de recherche interdocumentaire très intuitif. Ces capacités de recherche permettent aux utilisateurs d'organiser les données en ensembles pour un référencement aisé et des communications simples relatives aux rapports, présentations, publications et dépôts de brevets.

L'offre ChemOffice+ Cloud exploite par ailleurs rapidement les schémas de structures moléculaires présents dans divers documents Microsoft® Office® sur différents systèmes et en ligne sans devoir ouvrir de dossiers individuels. Les chimistes peuvent désormais regrouper de nombreux schémas, molécules et réactions en ensembles et créer des listes d'objets chimiques à utiliser dans de futurs rapports et études. L'application ChemOffice+ Cloud propose également un accès intégré à des structures chimiques indexées pouvant faire l'objet de recherches sur Google Patents.

« Notre logiciel ChemDraw est l'outil de communication le plus plébiscité dans le monde de la chimie au niveau mondial. Il aide les scientifiques depuis plus de trois décennies », a affirmé Kevin Willoe, vice-président et directeur général de la division informatique chez PerkinElmer. « La nouvelle application ChemOffice+ Cloud de la société fait passer le flux de communication d'informations chimiques à la vitesse supérieure, en convertissant efficacement les dessins de structures moléculaires en connaissances. Nos solutions contribuent à l'accroissement du taux de partage et d'accès aux données scientifiques afin que les chimistes et les chercheurs puissent consacrer plus de temps aux connaissances et aux découvertes dans le but de faire progresser la science et les soins de santé. »

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.perkinelmer.com/product/chemoffice-plus-cloud-chemofficepc ou envoyez un courriel à l'adresse informatics.chemdraw@perkinelmer.com.

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, chercheurs et cliniciens de relever les défis les plus importants dans les domaines des sciences et des soins de santé. Investis d'une mission axée sur l'innovation en vue d'un monde en meilleure santé, nous fournissons des solutions uniques au service des marchés du diagnostic, des sciences de la vie, de l'alimentation et des applications. Nous formons des partenariats stratégiques avec nos clients pour qu'ils puissent obtenir plus rapidement des informations plus précises grâce à notre connaissance approfondie du marché et à notre savoir-faire technique. Notre équipe dévouée de près de 13 000 employés dans le monde entier fait tout pour aider les clients à optimiser la santé des familles, améliorer la qualité de vie, maintenir le bien-être et assurer la longévité des êtres humains à l'échelle mondiale. Les recettes déclarées de l'entreprise avoisinaient les 2,9 milliards de dollars en 2019. La société compte des clients dans 190 pays et fait partie de l'indice S&P 500. Pour toute information complémentaire, appelez le 1-877-PKI-NYSE ou rendez-vous sur le site www.perkinelmer.com.

