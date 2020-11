LE MANQUE D'EFFORTS DES PRODUCTEURS DE PROTÉINES ANIMALES MET EN PÉRIL LES ENGAGEMENTS DES GÉANTS DE L'ALIMENTATION SUR LA COVID ET LE CLIMAT





De nouvelles données du réputé Indice Coller FAIRR des producteurs de protéines, rendues publiques aujourd'hui, révèlent que les plus grands producteurs mondiaux de viande, de poisson et de produits laitiers minent les efforts mondiaux visant à contrôler à la fois les changements climatiques et la propagation de maladies zoonotiques telles que la COVID-19.

L'indice Coller FAIRR évalue les 60 producteurs de protéines animales cotés en bourse, dont la capitalisation totale est de 338 milliards de dollars, fournisseurs de hamburgers, de pépites et de plats préparés qu'on trouve sur nos tables et dans les rayons des supermarchés. Les entreprises sont classées selon dix critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont les émissions de GES, la déforestation, l'usage d'antibiotiques, les conditions de travail et l'investissement dans des protéines alternatives. Les résultats sont présentés dans un outil numérique interactif afin d'aider les investisseurs à intégrer les données ESG et à évaluer les performances de l'entreprise.

Le géant norvégien de la pisciculture Mowi, la société canadienne de protéines emballées Maple Leaf Foods et l'entreprise d'aquaculture Bakkafrost occupent respectivement les trois premiers rangs de l'indice en 2020 et les seules sociétés à être classées « à faible risque » pour les investisseurs. Par ailleurs, quatre des cinq entreprises les moins performantes sont asiatiques. (Voir le tableau complet du classement dans les Notes à l'éditeur.)

Les engagements climatiques minés

De nombreuses marques de produits alimentaires ont récemment pris des engagements fermes envers le climat. McDonald's s'est engagé à réduire ses émissions de 31 % d'ici 2030 et Nestlé à ne plus produire aucune émission nette d'ici 2050. Cependant, l'indice FAIRR révèle que ces entreprises recourent couramment à des fournisseurs comme Fujian Sunner (Chine), Seaboard Corporation (États-Unis) et Cherkizovo Group (Russie) qui obtiennent un score de 1 % ou moins selon les critères GES de FAIRR, ce qui signifie qu'ils ne déclarent aucune de leurs émissions de GES ou n'ont pas d'objectifs publics de réduction. En fait, trois sociétés sur quatre (78 %) parmi les 60 inscrites à l'indice ne déclarent pas toutes leurs émissions de GES et/ou n'ont pas d'objectifs significatifs de réduction (Champs 1, 2 et 3), cette proportion atteignant 86 % pour les seuls fournisseurs de viande et de produits laitiers (c'est-à-dire à l'exclusion des pisciculteurs). En outre, 35 % des sociétés inscrites à l'indice ont signalé une augmentation de leurs émissions par rapport à l'année précédente. Les résultats annoncés aujourd'hui suggèrent que les engagements climatiques des principales marques de grande distribution sont gravement compromis par l'incapacité de la chaîne d'approvisionnement en protéines animales à agir contre les changements climatiques.

Il y a cependant des signes de progrès. Le quart (15) des sociétés inscrites fournissent aujourd'hui un portrait complet de leur impact sur le climat en divulguant les émissions de champ 1, 2 et ? ce qui est crucial ? de champ 3 (ce qui peut comprendre, par exemple, les émissions de méthane provenant de l'alimentation du bétail). Sept entreprises se sont aussi engagées à des réductions d'émissions selon des objectifs fondés sur la science (OFS). (Bien qu'il soit intéressant de noter que dans d'autres secteurs à fortes émissions comme l'automobile, les services publics d'électricité et l'exploitation minière, beaucoup d'entreprises ? 30, 39 et 15 respectivement ? se sont engagées en fonction d'OFS.)

Le risque accru de nouvelles pandémies

Dans le cadre de son indice phare, FAIRR a aussi produit un « Classement des risques de pandémie » fondé sur sept éléments des critères de l'indice considérés comme vitaux pour prévenir de futures pandémies zoonotiques, dont la sécurité des travailleurs, la sécurité alimentaire, le bien-être animal et la gestion des antibiotiques. L'indice de cette année a révélé que 44 (73 %) des 60 sociétés inscrites à l'indice sont classées comme « à risque élevé » selon ces « critères de pandémie » et n'en font donc pas assez pour éviter l'éclosion et la propagation d'une future pandémie.

Il a été clair, tout au long de la crise de la COVID, que pour de nombreuses entreprises, les politiques, les normes et les engagements envers la sécurité des travailleurs ne sont pas allés assez loin pour protéger efficacement les travailleurs et atténuer la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Pour lutter sur ce front, FAIRR annonce le lancement d'un engagement autonome avec huit producteurs mondiaux de viande inscrits à l'indice, dont des entreprises des États-Unis, du Royaume-Uni, du Brésil, de la Chine et du Japon qui avaient toutes connu une perturbation de leurs activités. Par exemple, l'entreprise Tyson Foods a vu cette année plus de 8 % de sa main-d'oeuvre américaine infectée par la COVID-19 et connu treize « controverses » différentes reliées à la COVID.

Les investisseurs s'inquiètent également du fait que 42 entreprises (70 %) se sont classées à risque élevé pour la gestion des antibiotiques, ce que de nombreux investisseurs considèrent comme un indicateur de la capacité d'une entreprise de protéines animales à gérer le risque de pandémie. Une seule entreprise inscrite à l'indice évalue le risque de résistance de sa main-d'oeuvre aux antimicrobiens (soit 2 % des 57 entreprises qui utilisent des antibiotiques). La résistance généralisée aux antibiotiques a été citée par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des prochaines grandes menaces mondiales à la santé humaine.

Jeremy Coller, fondateur du réseau FAIRR, avec 25 billions de dollars sous actif, et directeur des investissements de Coller Capital a déclaré :

« Si l'agriculture animale mondiale était un pays, elle serait le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Les données de FAIRR indiquent que trois des quatre géants mondiaux de l'industrie des viandes et des produits laitiers dissimulent l'ampleur réelle de leurs émissions climatiques ou refusent d'établir des cibles complètes afin de les réduire. L'agriculture industrielle mine à la fois les ambitions climatiques des grandes marques et la viabilité des Accords de Paris. »

« La pandémie de COVID a poussé à un seuil critique les producteurs de viande et de produits laitiers qui étaient déjà sous pression, alors que beaucoup d'investisseurs sont en train de perdre leur intérêt pour ce secteur, à que moins des normes de durabilité soient mises en place. »

Voici d'autres résultats provenant d'entreprises inscrites à l'indice :

Protéines alternatives : Fait encourageant, une hausse de 46 % cette année du nombre de sociétés respectant les meilleures pratiques en matière de protéines alternatives. En 2020, 22 entreprises ont amélioré leur dossier à ce chapitre, contre 15 l'an dernier et 5 en 2018. L'entreprise canadienne Maple Leaf est la seule entreprise à avoir enregistré un score de 100 % dans cette catégorie et s'est fixé comme objectif d'atteindre 3 milliards de dollars de ventes de protéines végétales d'ici 2029.

: Fait encourageant, une hausse de cette année du nombre de sociétés respectant les meilleures pratiques en matière de protéines alternatives. En 2020, 22 entreprises ont amélioré leur dossier à ce chapitre, contre 15 l'an dernier et 5 en 2018. L'entreprise canadienne Maple Leaf est la seule entreprise à avoir enregistré un score de 100 % dans cette catégorie et s'est fixé comme objectif d'atteindre 3 milliards de dollars de ventes de protéines végétales d'ici 2029. Antibiotiques : 70 % , soit 42 entreprises, se classent « à risque élevé » pour la gestion des antibiotiques. Même s'il est encourageant que quatre entreprises aient commencé cette année à divulguer des données sur les antibiotiques, toutes les entreprises bovines ou laitières inscrites à l'indice sont à risque élevé et ne divulguent pas d'informations sur leur utilisation d'antibiotiques.

: , soit 42 entreprises, se classent « à risque élevé » pour la gestion des antibiotiques. Même s'il est encourageant que quatre entreprises aient commencé cette année à divulguer des données sur les antibiotiques, toutes les entreprises bovines ou laitières inscrites à l'indice sont à risque élevé et ne divulguent pas d'informations sur leur utilisation d'antibiotiques. Gestion des déchets : 98 % - soit 49 sur 50 ? des entreprises de viande et de produits laitiers se classent à risque élevé et ne discutent pas de paramètres ou d'objectifs quant à la gestion des eaux usées ou d'autres polluants potentiels. Il s'agit du facteur de risque avec le score moyen le plus bas parmi toutes les sociétés inscrites à l'indice.

: 98 % - soit 49 sur 50 ? des entreprises de viande et de produits laitiers se classent à risque élevé et ne discutent pas de paramètres ou d'objectifs quant à la gestion des eaux usées ou d'autres polluants potentiels. Il s'agit du facteur de risque avec le score moyen le plus bas parmi toutes les sociétés inscrites à l'indice. Déforestation : 72 % (43) de toutes les entreprises sont classées à risque élevé en matière de déforestation. Seules 2 des 50 entreprises de viande et de produits laitiers (à l'exclusion des pisciculteurs) ont une politique globale pour lutter contre la déforestation ou l'atténuer dans toutes les régions où elles s'approvisionnent en soja. Nordea Asset Management a récemment supprimé la société brésilienne inscrite à l'indice JBS SA de tous ses fonds en raison de sa gestion de la déforestation et d'autres enjeux liés au développement durable.

: (43) de toutes les entreprises sont classées à risque élevé en matière de déforestation. Seules 2 des 50 entreprises de viande et de produits laitiers (à l'exclusion des pisciculteurs) ont une politique globale pour lutter contre la déforestation ou l'atténuer dans toutes les régions où elles s'approvisionnent en soja. Nordea Asset Management a récemment supprimé la société brésilienne inscrite à l'indice JBS SA de tous ses fonds en raison de sa gestion de la déforestation et d'autres enjeux liés au développement durable. Utilisation de l'eau : Cette année, 7 entreprises mènent des évaluations du risque lié à l'utilisation de l'eau dans leurs installations, contre 2 l'an dernier. Cependant, 8 des 50 (16 %) entreprises de viande et de produits laitiers n'ont toujours pas de politique de divulgation sur l'utilisation de l'eau et une majorité d'entre elles ne mesurent ni ne signalent pas les pénuries d'eau.

: Cette année, entreprises mènent des évaluations du risque lié à l'utilisation de l'eau dans leurs installations, contre 2 l'an dernier. Cependant, 8 des 50 entreprises de viande et de produits laitiers n'ont toujours pas de politique de divulgation sur l'utilisation de l'eau et une majorité d'entre elles ne mesurent ni ne signalent pas les pénuries d'eau. Bien-être animal : 41 entreprises (68 %) sont classées à risque élevé en matière de bien-être animal, plus d'entreprises avicoles et d'ovoproduits étant classées ainsi que tout autre producteur de protéines. Seules 8 entreprises figurant à l'indice de cette année se classent à faible risque et beaucoup d'entre elles n'ont toujours pas divulgué leurs paramètres de bien-être animal.

: 41 entreprises sont classées à risque élevé en matière de bien-être animal, plus d'entreprises avicoles et d'ovoproduits étant classées ainsi que tout autre producteur de protéines. Seules 8 entreprises figurant à l'indice de cette année se classent à faible risque et beaucoup d'entre elles n'ont toujours pas divulgué leurs paramètres de bien-être animal. Gouvernance : Les deux tiers (67 %) des entreprises se classent « à risque élevé » en matière de gouvernance du développement durable, un nouveau facteur de risque intégré à l'indice cette année. Seules deux sociétés sont classées comme à faible risque, soit les sociétés d'aquaculture Bakkafrost et Mowi.

: Les deux tiers des entreprises se classent « à risque élevé » en matière de gouvernance du développement durable, un nouveau facteur de risque intégré à l'indice cette année. Seules deux sociétés sont classées comme à faible risque, soit les sociétés d'aquaculture Bakkafrost et Mowi. Conditions de travail : plus de la moitié des entreprises figurant à l'indice (57 %) se classent à risque élevé quant aux conditions de travail. Seulement 28 % (17) des entreprises déclarent avoir des représentants des travailleurs dans leurs comités de santé et de sécurité.

: plus de la moitié des entreprises figurant à l'indice se classent à risque élevé quant aux conditions de travail. Seulement 28 % (17) des entreprises déclarent avoir des représentants des travailleurs dans leurs comités de santé et de sécurité. Sécurité alimentaire : En tant que facteur de risque avec le score moyen le plus élevé, 43 % des sociétés inscrites se classent à risque moyen en matière de sécurité alimentaire. 75 % d'entre elles déclarent que leurs installations ont obtenu la certification reconnue par la Global Food Safety Initiative (GFSI). Cependant, seules huit entreprises déclarent que 100 % des installations sont certifiées GFSI.

Nina Roth, directrice de l'investissement responsable, BMO Gestion mondiale d'actifs

« L'indice démontre que les investisseurs doivent continuer à promouvoir des améliorations à la durabilité environnementale de la part de l'industrie des viandes et des produits laitiers qui, dans son ensemble, n'offre pas des pratiques optimales. Particulièrement en Asie, la majorité des fournisseurs de l'industrie gèrent avec peu de soin les risques associés aux changements climatiques et peinent à prévenir de futures maladies zoonotiques comme la COVID-19. Un changement s'impose pour assurer la confiance des marchés mondiaux.

Nikki Gwilliam-Beeharee, directrice de la recherche ESG, Invesco, a déclaré :

« L'industrie alimentaire est confrontée à des défis sans précédent liés à la fois aux changements climatiques, à la crise de la COVID-19 et à la modification des préférences des consommateurs. Comme investisseurs, nous avons besoin d'informations de qualité et de données précises pour évaluer comment la performance ESG pourrait affecter les entreprises de nos portefeuilles. L'Indice Coller FAIRR représente donc un outil utile qui aide Invesco à demeurer au fait des efforts d'engagement des entreprises. »

Jerry Goh, directeur des investissements chez Aberdeen Standard Investments (Singapour), a déclaré :

« Le secteur des protéines animales présente un immense potentiel de croissance en Asie, mais l'omission de mesurer et de gérer les risques provenant des émissions pour les antibiotiques est susceptible de couper court à l'appétit des investisseurs. Le fait que 9 des 10 pires entreprises à ce chapitre mènent leurs activités en Asie est particulièrement préoccupant. L'industrie mondiale des protéines animales est à la croisée des chemins. D'une part, il y a quelques signes d'amélioration alors que des organisations qui offraient auparavant de piètres performances ont redressé la situation et que nous obtenons des engagements plus fermes de la part d'entreprises alimentaires de champ 3 ainsi que des cibles fondées sur la science. Mais d'autre part, il est clair d'après les données de FAIRR que les industries mondiales de la viande et des produits laitiers ? et en particulier les fournisseurs asiatiques ? ont encore beaucoup de chemin à faire pour gagner la confiance des marchés et de la société en général dans leur gestion des risques critiques comme les changements climatiques. »

Notes à l'éditeur

Pour plus d'informations ou une demande d'entrevue avec un porte-parole de FAIRR ou des investisseurs, veuillez communiquer avec :

Martine Nadeau

Ping Communication

(514) 238-0568 / martine@pingcommunication.ca

L'accès à toutes les données est disponible sur demande sur le microsite de l'Indice Coller FAIRR. Le tableau de classement général des résultats est ci-dessous.

Mesures des investisseurs sur la COVID-19 : Dans le document de FAIRR intitulé « Engagement en matière de conditions de travail », on demande aux investisseurs de communiquer avec huit entreprises pour leur demander de divulguer les mesures qu'elles entendent prendre pour renforcer (1) la gouvernance et (2) la représentation des travailleurs afin de soutenir et de protéger les droits et la sécurité des travailleurs ? dont ceux qui oeuvrent dans des conditions de vulnérabilité ? dans leurs opérations internationales et celles de leurs fournisseurs tout au long de la chaîne de valeur.

: Dans le document de FAIRR intitulé « Engagement en matière de conditions de travail », on demande aux investisseurs de communiquer avec huit entreprises pour leur demander de divulguer les mesures qu'elles entendent prendre pour renforcer et afin de soutenir et de protéger les droits et la sécurité des travailleurs ? dont ceux qui oeuvrent dans des conditions de vulnérabilité ? dans leurs opérations internationales et celles de leurs fournisseurs tout au long de la chaîne de valeur. Méthodologie : toutes les entreprises reçoivent un classement global de « risque faible », « risque moyen », « risque élevé » ou « meilleure pratique », en fonction de leurs résultats obtenus selon dix facteurs de développement durable. Ces facteurs sont : la gouvernance, les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation et la perte de biodiversité, la pénurie et l'utilisation de l'eau, les déchets et la pollution, les antibiotiques, le bien-être animal, les conditions de travail, la sécurité alimentaire et les protéines alternatives. Tous les détails de la méthodologie sont disponibles en ligne. Toutes les statistiques sont basées sur des données accessibles au public pour la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 août 2020. Les évaluations sont basées sur les chiffres de capitalisation boursière en date du 7 août 2020. | Les sept critères utilisés dans le « classement pandémique » sont : la gestion des antibiotiques, la gestion de la déforestation et la perte de biodiversité, les conditions de travail, le bien-être animal, les déchets et la pollution, la sécurité alimentaire et l'investissement dans des protéines alternatives. Un tableau de classement pandémique est disponible sur demande.

* FAIRR a aussi utilisé cette année un outil d'intelligence artificielle pour recueillir des données sur des événements controversés reliés aux entreprises inscrites à l'indice (par exemple, rappel de produits, problèmes de conditions de travail ou alertes juridiques et réglementaires), même si ces renseignements n'affectent pas la performance des entreprises au cours de cette année.

À propos de FAIRR | www.fairr.org

FAIRR est un réseau d'investisseurs collaboratifs établi par la Fondation Jeremy Coller concentrés sur les risques liés à une production animale intensive au sein du système alimentaire mondial. FAIRR aide les investisseurs à exercer leur influence en tant que fiduciaires responsables pour sauvegarder la valeur de leurs portefeuilles d'investissement à long terme dans un monde aux ressources de plus en plus limitées. C'est la troisième année que l'Indice Coller FAIRR des producteurs de protéines est présélectionné par les Principes de l'ONU pour l'investissement responsable en tant que Rapport de recherche ESG de l'année.

Tableau de classement général 2020

Rang

mondial Raison sociale de l'entreprise Pays Catégorie 1 Mowi ASA Norvège Risque faible 2 Aliments Maple Leaf Inc Canada Risque faible 3 Bakkafrost P/F Îles Féroé Risque faible 4 Marfrig Global Foods SA Brésil Risque moyen 5 Tyson Foods Inc États-Unis Risque moyen 6 Grieg Seafood ASA Norvège Risque moyen 7 Fonterra Co-operative Group Ltd Nouvelle-Zélande Risque moyen 8 Lerøy Seafood Group ASA Norvège Risque moyen 9 JBS S.A. Brésil Risque moyen 10 BRF SA Brésil Risque moyen 11 Hormel Foods Corp États-Unis Risque moyen 12 Charoen Pokphand Foods PCL Thaïlande Risque moyen 13 Cranswick PLC Royaume-Uni Risque moyen 14 Thai Union Group PCL Thaïlande Risque moyen 15 Multiexport Foods SA Chili Risque moyen 16 WH Group Ltd Chine Risque moyen 17 Grupo Nutresa S.A. Colombie Risque moyen 18 Salmones Camanchaca SA Chili Risque moyen 19 Vietnam Dairy Products JSC Vietnam Risque moyen 20 SalMar ASA Norvège Risque moyen 21 LDC SA France Risque moyen 22 China Mengniu Dairy Co Ltd Chine Risque moyen 23 Bell Food Group AG Suisse Risque élevé 24 NH Foods Ltd Japon Risque élevé 25 Tassal Group Ltd Australie Risque élevé 26 Scandi Standard AB Suède Risque élevé 27 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Chine Risque élevé 28 GFPT PCL Thaïlande Risque élevé 29 Australian Agricultural Co Ltd Australie Risque élevé 30 RCL Foods Ltd/South Africa Afrique du Sud Risque élevé 31 MHP SE Ukraine Risque élevé 32 Cal-Maine Foods Inc États-Unis Risque élevé 33 Minerva SA Brésil Risque élevé 34 Beijing Sanyuan Foods Co Ltd Chine Risque élevé 35 Nippon Suisan Kaisha Ltd Japon Risque élevé 36 QAF Ltd Singapour Risque élevé 37 Almarai Co JSC Arabie saoudite Risque élevé 38 Maruha Nichiro Corporation Japon Risque élevé 39 Astral Foods Ltd Afrique du Sud Risque élevé 40 Japfa Ltd Singapour Risque élevé 41 Great Wall Enterprise Co Ltd Taiwan Risque élevé 42 QL Resources Berhad Malaisie Risque élevé 43 New Hope Liuhe Co Ltd Chine Risque élevé 44 Industrias Bachoco SAB de CV Mexique Risque élevé 45 Seaboard Corporation États-Unis Risque élevé 46 Sanderson Farms Inc États-Unis Risque élevé 47 Thaifoods Group PCL Thaïlande Risque élevé 48 San Miguel Food and Beverage Inc Philippines Risque élevé 49 Cherkizovo Group PJSC Russie Risque élevé 50 Inghams Group Ltd Australie Risque élevé 51 China Modern Dairy Holdings Ltd Chine Risque élevé 52 COFCO Meat Holdings Ltd Chine Risque élevé 53 Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd Chine Risque élevé 54 Wens Foodstuff Group Co., Ltd. Chine Risque élevé 55 Prima Meat Packers Ltd Japon Risque élevé 56 Grupo Bafar SAB de CV Mexique Risque élevé 57 Muyuan Foodstuff Co Ltd Chine Risque élevé 58 Venky's India Ltd Inde Risque élevé 59 Fujian Sunner Development Co Ltd Chine Risque élevé 60 Fortune Ng Fung Food Hebei Co Ltd Chine Risque élevé

