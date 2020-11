Cybin se lance sur NEO Bourse





NEO a le plaisir d'annoncer que Cybin Inc. ("Cybin" ou la "Société"), une biotech des sciences du vivant basée à Toronto et spécialisée dans les thérapies pharmaceutiques psychédéliques, vient aujourd'hui de se lancer sur les marchés boursiers internationaux. Cybin est négocié sur NEO Bourse sous le mnémo NEO:CYBN.

La Société a récemment finalisé un financement de reçus de souscription de 45 millions CAD en rapport avec sa transaction de prise de contrôle inversée, qui n'est autre que le plus important financement de ce type dans le secteur des thérapies psychédéliques au Canada. La Société se spécialise dans le développement de médicaments psychédéliques, des mécanismes de distribution exclusifs, l'amélioration de nouveaux composés, et les protocoles visant les conditions psychiatriques et neurologiques.

Comptant sur une direction et un comité consultatif rompus aux secteurs psychédélique, pharmaceutique et nutraceutique, Cybin travaille au côté du Canadian Centre For Psychedelic Science pour étudier l'innocuité et l'efficacité du microdosage à base de psilocybine. Le Canadian Centre For Psychedelic Science est à l'origine de certaines des premières publications sur le microdosage au Canada.

"Notre société passe aujourd'hui un cap important de son histoire, avec son introduction sur la plateforme NEO Bourse sous le symbole CYBN", déclare Doug Drysdale, PDG de Cybin. "NEO Bourse partage notre passion pour l'innovation et fournit l'échelle nécessaire à notre prochaine de croissance. Cybin se dirige vers une période très active avec le lancement en instance d'une étude clinique de Phase 2 de la psilocybine sublinguale pour le traitement potentiel des troubles dépressifs majeurs. Les travaux se dérouleront en Jamaïque, en collaboration avec l'université de West Indies. Notre cotation sur NEO élargit notre accès aux capitaux, optimise notre visibilité au sein de la communauté des investisseurs et offre surtout une plus grande opportunité de commercialiser de nouvelles options thérapeutiques innovantes."

"Le potentiel des thérapies psychédéliques n'a jamais été aussi important, et nous continuons de faire progresser ces traitements prometteurs vers les phases de développement clinique", poursuit Drysdale.

Les investisseurs peuvent négocier les actions NEO:CYBN via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

"En tant que chef de file d'un secteur révolutionnaire, Cybin s'impose comme un innovateur porteur d'espoir pour le monde entier", déclare Jos Schmitt, PDG de NEO. "Leurs valeurs et leur approche sont en harmonie avec celles de NEO Bourse, alors que nous continuons à remettre en question le statu quo et à repousser les limites afin d'améliorer la transparence des marchés de capitaux canadiens. Nous nous réjouissons à l'idée de fournir à Cybin un accès élargi à des capitaux leur permettant de parrainer des essais cliniques en vue de développer de nouvelles thérapies. C'est un honneur pour NEO Bourse d'avoir été retenu par Cybin comme plateforme boursière de choix et nous continuerons à proposer des solutions concrètes et innovantes pour les aider, ainsi que nos autres partenaires cotés, à prospérer."

À propos de Cybin Inc.

Cybin est une société des sciences de la vie faisant progresser les traitements pharmaceutiques psychédéliques pour diverses conditions psychiatriques et neurologiques. Cybin développe des technologies et des systèmes d'administration afin d'améliorer la biodisponibilité en vue d'obtenir les effets escomptés d'agents psychédéliques à faible dose. Les nouveaux systèmes d'administration devraient être étudiés dans le cadre d'essais cliniques pour confirmer leur profil d'innocuité et d'efficacité.

À propos de NEO Bourse

NEO Bourse est une plateforme boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des leveurs de fonds dans le cadre d'un environnement impartial, transparent et orienté sur le service. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d'investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation accrue, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs. Toutes les déclarations autres que celles relatives à des faits avérés, notamment celles concernant la capacité d'obtenir toutes les approbations requises, la biodisponibilité et l'utilisation potentielle du système d'administration par pellicule à dissolution orale, le potentiel d'innocuité et d'efficacité de la psilocybine administrée via une pellicule à dissolution orale, les programmes de recherche et d'essais cliniques, les déclarations relatives à l'avenir, la stratégie, les plans, les objectifs et les cibles de Cybin, ainsi que toute déclaration introduite par, suivie par ou contenant les termes "pense, s'attend à, vise, projette, planifie, continue, peut, pourrait, anticipe, estime, prévoit, prédit, cherche, devrait" ou des expressions similaires ou leur formulation négative, sont des énoncés prospectifs. Ces déclarations ne sont pas des faits avérés, mais représentent uniquement les attentes, estimations et projections de Cybin à l'égard d'événements futurs. Ces déclarations ne sont pas une garantie d'une performance future et comportent des hypothèses, risques et incertitudes difficilement prévisibles. Dès lors, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés, suggérés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Les informations et énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de ce dernier. La Société rejette toute obligation de mise à jour des informations et énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autres, sauf dans les cas requis par la législation sur les valeurs mobilières.

Cybin ne formule aucune allégation quant aux avantages médicaux, thérapeutiques ou pour la santé des produits proposés par la Société. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), Santé Canada ou d'autres organes réglementaires similaires n'ont pas évalué les affirmations relatives à la psilocybine ou aux produits nutraceutiques. L'efficacité de tels produits n'a pas été confirmée par des études approuvées par la FDA, Santé Canada ou d'autres organes réglementaires. Il n'existe aucune garantie que l'utilisation de la psilocybine ou d'agents nutraceutiques puisse diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une maladie ou condition particulière. Des recherches études approfondies et des essais cliniques sont pour cela nécessaires. Cybin n'a pas effectué d'essais cliniques pour l'utilisation de ses produits proposés. Toute référence quant à la qualité, la cohérence, l'efficacité et l'innocuité de produits potentiels ne signifie pas que Cybin les ait validées dans des essais cliniques ou que Cybin réalisera de tels essais. Si Cybin ne parvenait pas à obtenir les approbations ou à effectuer les recherches nécessaires à la mise sur le marché de ses produits, un impact substantiel pourrait frapper la performance et les opérations de Cybin.

