Des écrans à stylet plus accessibles - Huion lance des écrans de 11,6 pouces et 15,6 pouces dans sa série Kamvas





SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Huion a complété sa série Kamvas avec deux nouveaux écrans à stylet pour qu'un plus grand nombre d'amateurs de dessin numérique puissent exprimer et partager leurs idées créatives. Les écrans Kamvas 12 et Kamvas 16 (2021) fraîchement lancés sont les équivalents des Kamvas Pro 12 et Kamvas Pro 16 s'adressant aux débutants et aux étudiants en dessin numérique.

Même si les écrans à stylet de la série Kamvas conçus par Huion offrent un plus large éventail d'options de couleurs et ont un design plus convivial, c'est avant tout à leur performance à prix abordable qu'ils doivent leur succès. Les modèles Kamvas 13, Kamvas 22 et Kamvas 22 Plus, auxquels s'ajoutent maintenant les nouveaux écrans Kamvas 12 et Kamvas 16 (2021), ont tous été salués par des artistes numériques du monde entier à la suite de leur lancement.

Les écrans Kamvas 12 et Kamvas 16 (2021) sont tous deux offerts en plusieurs couleurs. Outre le noir cosmique, le Kamvas 12 est également disponible en orange astérien, tandis que le Kamvas 16 (2021) est disponible en bleu crépuscule, une couleur rendue possible grâce au plastique ABS ? reconnu pour ses propriétés écologiques et sa résistance aux égratignures ? qui est appliqué à l'arrière du produit. Puisque l'écran est entièrement laminé et possède une couche antireflet grâce à un film mat recouvrant la surface, la réflexion et la parallaxe sur l'écran sont réduites au minimum et l'expérience de dessin est améliorée de façon à se rapprocher du dessin sur papier. Le PW517, le stylet numérique qui accompagne les produits de la série Kamvas, offre 8 192 niveaux de pression, un taux de rapport favorable ainsi qu'une reconnaissance de l'inclinaison de ±60 degrés.

Avec l'arrivée des écrans Kamvas 12 et Kamvas 16 (2021), la série Kamvas de Huion comprend maintenant des écrans à stylet de 11,6 et de 15,6 pouces en plus des écrans de 13,3 et de 21,5 pouces déjà sur le marché. Forte de sa volonté de nourrir les rêves des artistes numériques du monde entier, Huion prévoit d'annoncer le lancement de modèles et de formats supplémentaires. Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur les produits de la série Kamvas de Huion, veuillez consulter le site Web www.huion.com ou envoyer un e-mail à l'adresse marketing@huiontablet.com.

Demandes de renseignements des médias : Carlos Lin, +86 18820178551

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1325020/Kamvas_____1.jpg

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1325021/K12_16_1.jpg

