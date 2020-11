Cheetah Digital lance une solution de personnalisation de nouvelle génération lors de la conférence Signals 2020





Cheetah Digital, un fournisseur de solutions inter-canaux d'engagement client pour le distributeur moderne, annonce Cheetah Personalization à la conférence Signals 2020. La solution de personnalisation de nouvelle génération est la nouvelle addition à la Cheetah Customer Engagement Suite qui comprend Cheetah Engagement Data Platform, Experiences, Messaging, et Loyalty. Cheetah Personalization permet aux distributeurs de gérer les interactions en temps réel à travers tous les canaux et tous les points de communication

Afin de rester compétitifs dans le monde saturé par les signaux, les distributeurs doivent produire du contenu pertinent personnalisé tout au long du parcours du client. En effet quatre-vingt-onze pour cent des consommateurs achètent chez des marques qui peuvent reconnaitre, mémoriser et fournir les offres et recommandations essentielles. En outre, les offres et contenu en temps réel peuvent être 10 fois plus efficaces que toutes les campagnes de marketing traditionnelles sortant.

« La personnalisation est le nerf de tout ce que les distributeurs font. Cependant, en tant que stratégie, technologie et marché, la personnalisation est prête à la réinvention », déclare Sameer Kazi, PDG chez Cheetah Digital. « Nous voulons créer un plan technologique pour les marques pour qu'elles puissent réussir la personnalisation. Avec Cheetah Digital, la prochaine génération de personnalisation est déjà ici. La bonne voie à suivre pour les distributeurs est d'atteindre leurs objectifs de personnalisation et, par là, ceux de leurs affaires. »

Les organisations ont besoin de technologie pour orchestrer chaque aspect de la personnalisation, depuis les données jusqu'à la distribution, afin de drainer toute la puissance de la personnalisation. Étant donné que les cookies et les données de tiers parti ne sont plus des options viables pour les distributeurs, les données premières et non basées sur les partis sont au coeur de la personnalisation de prochaine génération.

Cheetah Personalization tire profit des analyses et de l'apprentissage machine afin d'évaluer chaque client à un niveau individuel pour en tirer le bon contenu, la bonne offre, le bon canal et la bonne séquence pour le parcours des clients. La nouvelle solution comprend l'offre de la meilleure expérience, du meilleur parcours et des meilleures offres. Les trois principaux produits suivants renforcent ces capacités :

Cheetah Real-Time Personalization : la personnalisation en temps réel permet d' engager les clients en temps réel pour des expériences ciblées en captant des données de streaming sur le web et les plateformes mobiles.

la personnalisation en temps réel permet d' engager les clients en temps réel pour des expériences ciblées en captant des données de streaming sur le web et les plateformes mobiles. Cheetah Journey Designer : permet aux distributeurs de construire, gérer et optimiser les parcours des clients sur plusieurs étapes, plusieurs passages et à grande échelle.

permet aux distributeurs de construire, gérer et optimiser les parcours des clients sur plusieurs étapes, plusieurs passages et à grande échelle. Cheetah Intelligent Offers : utilise des acquis du marketing et l'apprentissage machine pour optimiser les expériences et générer la meilleure offre et la meilleure action.

« La personnalisation est un des sujets les plus importants pour nos clients et organisations », affirme Bill Ingram, directeur produit chez Cheetah Digital. « Les conjectures, les cookies ou les données de parti tiers ne jouent aucun rôle. La prochaine génération de personnalisation permet d'offrir de la valeur en temps réel aux clients, quand vous les avez sur votre appli mobile, votre site, votre magasin, quand vous pouvez offrir quelque chose aux clients qui peut établir la confiance, l'affinité avec la marque. Grâce à la base de données de l'Engagement Data Platform, nous sommes bien équipés pour fournir une solution de personnalisation de prochaine génération de qualité exceptionnelle. »

« Notre mission était de faire meilleur usage de nos données en vue de créer une personnalisation plus efficace pour nos clients dans un environnement qui change rapidement », déclare Katie Rhine, directrice du marketing de l'entreprise chez SeaWorld. « Grâce à la solution de Cheetah Digital, nous avons pu tirer avantage des données non-liées aux partis à partir des emails, et fournir une expérience plus importante et plus personnalisée à nos visiteurs. Désormais, nous pouvons personnaliser des expériences sur mesure et créer des clients fidèles à travers tous nos sites. »

Cette annonce fait suite à la récente distinction de Cheetah Digital comme Best Enterprise CRM Solution lors des MarTech Breakthrough Awards. Pour de plus amples informations sur ces nouveautés et sur la nouvelle solution Cheetah Personalization, veuillez visiter cheetahdigital.com/solutions/cheetah-personalization.

A propos de Cheetah Digital

Cheetah Digital est un fournisseur de solutions d'engagement client inter-canaux destinées au distributeur moderne. La Cheetah Digital Customer Engagement Suite permet aux distributeurs de créer des expériences personnalisées, une messagerie inter-canaux, ainsi que des stratégies de fidélisation, étayées par une plateforme de données d'engagement modulable permettant de répondre aux exigences en constante évolution du client d'aujourd'hui. Un grand nombre de marques mondiales, dont Hilton, Neiman Marcus, Walgreens et Williams-Sonoma, font confiance à Cheetah Digital pour les aider à générer des revenus, forger des relations clients durables et offrir un échange de valeurs unique tout au long du cycle de vie du client. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.cheetahdigital.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 01:40 et diffusé par :