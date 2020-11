Honor annonce la disponibilité mondiale de Honor 10X Lite et des partenariats pour stimuler la créativité et l'innovation





HONOR s'associe à Wattpad, la société de divertissement multi-plateforme et la première plateforme sociale d'histoires narratives au monde, pour permettre aux écrivains de partager leurs histoires et leurs aspirations

HONOR s'est associé à Red Bull Basement pour encourager les étudiants développeurs du monde entier à développer des applications révolutionnaires. L'équipe KARTA : Map for Students de Russie a été sélectionnée comme #TeamHONOR

SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui la disponibilité mondiale du HONOR 10X Lite et une série de partenariats qui tirent parti des compétences fondamentales de HONOR pour encourager la créativité et l'innovation chez les utilisateurs. Le HONOR 10X Lite est équipé d'un étonnant quadruple appareil photo, d'un écran de 6,67 pouces et d'une énorme batterie de 5 000 mAh, pour aider les utilisateurs à vivre au maximum. Dans un effort pour engager la communauté créative, HONOR s'est associé à Wattpad, la société mondiale de divertissement multi-plateforme et la première plateforme sociale d'histoires narratives au monde, pour permettre aux écrivains de partager leurs histoires et leurs aspirations. HONOR s'est également associé avec Red Bull Basement pour encourager les étudiants développeurs du monde entier à avoir un impact positif avec la technologie HONOR.

HONOR 10X Lite : Superbe quadruple appareil photo et batterie longue durée de 5 000 mAh

Doté d'une superbe installation avec quadruple appareil photo, d'un méga écran à trous de 6,67 pouces, d'une énorme batterie de 5 000 mAh et du stockage en plus, le HONOR 10X Lite propose une gamme de fonctions et de fonctionnalités formidables pour aider les utilisateurs à rester divertis, le tout à un prix abordable. Le HONOR 10X Lite, basé sur le HMS, sera disponible en trois couleurs : Midnight Black, Emerald Green et Icelandic Frost. Il est déjà disponible en Russie et sera mis en vente dès aujourd'hui sur d'autres marchés, notamment la France et l'Allemagne, pour un prix de détail de 229,9 euros. Les offres de lancement sur différents marchés comprennent une remise allant jusqu'à 30 euros ou des cadeaux groupés. Les utilisateurs peuvent consulter leur site hihonor.com local pour plus de détails.

Programme pour les écrivains émergents : initiative visant à stimuler la créativité des écrivains amateurs et professionnels

Le smartphone est désormais devenu un véhicule d'expression, d'évasion et de créativité. Surtout lorsque des téléphones comme le HONOR 10X Lite sont équipés d'une tonne de fonctions utiles comme le mode livre électronique et le mode multi-fenêtre pour faciliter la lecture et l'idéation en mouvement plus facilement qu'avant. HONOR et Wattpad vont lancer le Programme pour les écrivains émergents afin de découvrir 10 écrivains en herbe du monde entier, en les invitant à soumettre des nouvelles sur leurs espoirs et leurs rêves pour la vie après le confinement. Ils seront équipés de smartphones 10X Lite et recevront une masterclass d'écrivains avec une star de Wattpad, un des écrivains les plus célèbres et les plus influents de la plateforme.

De plus, HONOR s'est associé à des applications de divertissement populaires pour offrir plus de plaisir aux utilisateurs de HONOR 10X Lite. Les acheteurs peuvent échanger un skin gratuit sur le jeu d'action StandOff 2, ainsi que participer à un concours sur l'application musicale Ultimate Guitar. Des bons de réduction pour des primes dans d'autres jeux populaires seront également disponibles pour toute personne qui achète un nouveau HONOR 10X Lite.

HONOR x Red Bull Basement 2020 : Donner aux jeunes innovateurs les moyens de conduire un changement positif

Red Bull Basement est un appel ouvert aux étudiants innovateurs du monde entier pour qu'ils apportent des changements positifs avec le soutien de la technologie. En tant que partenaire officiel de Red Bull Basement 2020 pour les services mobiles et les PC, HONOR vise à permettre aux étudiants de développer des idées percutantes en leur fournissant une technologie avancée, une expertise de mentorat professionnel et des kits de développement d'applications complets.

Cette année, le concours a attiré un nombre impressionnant de 3 865 candidatures de jeunes développeurs du monde entier, notamment de Russie, d'Inde, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Espagne, de la République tchèque, de Grèce, de Hongrie et d'autres pays. Les candidatures ont été votées par le public et examinées par un groupe d'experts issus de divers horizons.

Suite à leur entrée novatrice, « KARTA : Map for Students » de Russie a été couronné par le HONOR Wildcard, gagnant du #TeamHONOR. KARTA est une application cartographique complète qui permet aux étudiants universitaires de se connecter avec leurs pairs et de recevoir les dernières informations sur les cours, les événements et les offres intéressantes disponibles dans la région exacte (campus, quartier ou toute la ville) pour tous les étudiants. Cette initiative est rendue possible grâce à Huawei Mobile Services, une plateforme entièrement ouverte qui offre une multitude de possibilités aux développeurs tiers pour créer et optimiser leurs applications.

Après avoir gagné avec succès le Red Bull Basement en 2019, HONOR a également publié App Audvice sur AppGallery, qui est maintenant disponible pour plus de 700 millions d'utilisateurs d'AppGallery. Audvice est un outil de gestion des connaissances et d'apprentissage audio en entreprise développé par des étudiants innovateurs, qui vise à faciliter le transfert de connaissances grâce à la puissance de l'audio. Dans une seule application, Audvice permet aux utilisateurs d'enregistrer, de partager et d'écouter facilement de courts morceaux sur des contenus de formation, organisés en listes de lecture et en morceaux de taille réduite. À ce jour, Audvice est appliqué par 2 entreprises du Fortune 500.

Poursuivant ses efforts pour donner aux jeunes innovateurs les outils nécessaires à leur réussite, HONOR organisera le 17 novembre un atelier en ligne intitulé « How to Make Your First APP - Keys to Success » pour aider les étudiants à affiner leurs connaissances en matière de développement d'applications. Les ateliers se concentreront sur le partage des meilleures pratiques en matière de « technologie pour le bien » et approfondiront le HMS Core, en enseignant aux étudiants comment commercialiser leurs applications auprès des utilisateurs. Vous trouverez plus d'informations ici.

« Nous sommes ravis d'avoir uni nos forces à celles de Red Bull Basement pour encourager les étudiants du monde entier à développer des applications qui entraînent des changements positifs. Grâce à leur vision créative, leur détermination et leurs idées passionnantes, ces jeunes développeurs en herbe ont inspiré non seulement leurs pairs de la communauté des développeurs, mais aussi nous tous chez HONOR. Cette année, le calibre des inscriptions a été sans égal et KARTA : Map for Students a impressionné tous les juges avec son concept d'application unique qui est assuré d'améliorer la vie sur le campus pour les étudiants. Nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec cette équipe talentueuse pendant la phase de développement et nous souhaitons à tous bonne chance alors que nous passons au prochain tour de Red Bull Basement », a déclaré George Zhao, le président de HONOR.

Donnez vie à vos idées grâce à la puissante technologie HONOR

En plus de Huawei Mobile Services, le matériel révolutionnaire de HONOR est conçu pour aider les jeunes professionnels à donner vie à leurs idées, où qu'ils se trouvent. Doté d'un incroyable rapport écran/corps de 90 %, le tout nouveau HONOR MagicBook Pro est alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 4600H et offre une expérience fluide et stable aux étudiants et aux jeunes professionnels qui ont besoin d'un appareil pour gérer des projets de codage lourds. Alimenté par une batterie de 56 Wh (valeur nominale) et un chargeur rapide de 65 W, le HONOR MagicBook Pro permet aux développeurs de tester et d'exécuter des applications toute la journée. Grâce à l'écran IPS 1920 x 1080 et à la gamme de couleurs 100 % sRGB, le HONOR MagicBook Pro permet un angle de vision plus large et des couleurs plus riches par rapport aux autres écrans d'ordinateurs portables du marché. Il est parfait pour regarder des photos, des films ou utiliser des applications professionnelles qui exigent une plus grande précision des couleurs et une luminosité d'image constante. Avec un encombrement réduit par rapport aux ordinateurs portables traditionnels de 15,6 pouces, la conception compacte et légère du HONOR MagicBook Pro est le compagnon idéal pour permettre aux utilisateurs d'étudier et de travailler en déplacement.

HONOR a récemment lancé le programme créatif mondial « Stand Out With HONOR » de la HONOR Academy. « Stand Out With HONOR » invite les jeunes à prendre part à une série de défis afin de montrer leur créativité pour avoir la chance de remporter un MagicBook HONOR et d'obtenir un stage rémunéré de quatre semaines chez Grey au Royaume-Uni et en Allemagne. En collaboration avec des créatifs de premier plan de toute l'Europe, la campagne verra le lancement de Designed pour démontrer comment la technologie peut emmener les gens plus loin dans la recherche de nouveaux rôles, le programme verra le lancement d'une série de contenus éducatifs de la part de concepteurs et de créatifs experts sur la façon de percer dans l'industrie créative, y compris des conseils et astuces pour les CV et des conseils sur la façon de réussir des entretiens virtuels. Vous trouverez plus d'informations ici.

Pour plus d'informations sur HONOR x Red Bull Basement 2020, rendez-vous ici.

À propos de HONOR

Créée pendant le boom de l'Internet mobile, la marque HONOR est leader du marché de la technologie chez les jeunes à l'échelle mondiale. Elle repose sur des technologies de pointe nées de l'investissement constant de l'entreprise dans la recherche et le développement (R&D). Exploitant toutes les possibilités offertes par la 5G et l'intelligence artificielle (IA), HONOR entend créer un nouveau monde intelligent pour la jeunesse en développant un écosystème smart vivant et une culture jeune et inspirante. HONOR continuera de se distinguer en alliant innovation et plaisir, en lançant un mode de vie « tech-chic » et en créant une communauté en ligne diversifiée et connectée pour ses fans enthousiastes, dont le nombre ne cesse d'augmenter.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site d'HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com, ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1329992/WritersProgram.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1329993/KARTA.jpg

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 23:49 et diffusé par :