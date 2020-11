Des subventions historiques accordées à des projets de services à large bande en milieu rural permettent au CRTC de réduire les prix pour les consommateurs éprouvés et d'éliminer les obstacles aux investissements indépendants : TekSavvy





Les fournisseurs de services Internet affirment que les milliards de dollars en subventions combleront le fossé numérique du Canada, ce qui ouvrira la voie à la décision sur les tarifs prise par le CRTC en 2019 visant à alléger les prix pour les consommateurs et à accélérer l'investissement prévu de 250 millions de dollars.

CHATHAM, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), le plus important fournisseur de services Internet (FSI) indépendant au Canada, a accueilli favorablement aujourd'hui l'annonce du gouvernement fédéral au sujet du Fonds pour la large bande universelle. Ce fonds allouera 1,75 milliard de dollars en nouvelles subventions publiques pour des projets d'infrastructure à large bande dans les collectivités rurales et éloignées du Canada ainsi que 600 millions de dollars en subventions pour les fournisseurs de services Internet par satellite, ce qui s'ajoute au financement de plus de 5 milliards de dollars offert dans le cadre d'autres programmes fédéraux. TekSavvy a également salué l'annonce concernant un plan sans précédent du gouvernement de l'Ontario, qui envisage d'investir près de 1 milliard de dollars sur six ans pour améliorer et élargir l'accès aux services à large bande et à la téléphonie cellulaire dans toute la province.

Selon TekSavvy, cet investissement historique de fonds publics dans des projets de services à large bande en milieu rural incite grandement les exploitants à accélérer le financement dans les réseaux pour contribuer à combler le fossé numérique du Canada, facilitant ainsi la mise en oeuvre par le CRTC de sa décision définitive sur les tarifs de 2019, afin d'offrir un allègement de prix aux consommateurs de partout au Canada. Autant les milliards de dollars en fonds publics que les tarifs raisonnables associés à la décision sur les tarifs prise par le CRTC en 2019 permettent d'équilibrer les objectifs du gouvernement, à savoir des prix plus abordables pour les consommateurs, une concurrence accrue et des investissements plus importants au sein du réseau, puisque la décision du CRTC permet aux FSI indépendants, comme TekSavvy, d'accélérer et d'accroître les investissements en cours dans leur propre infrastructure de réseau dans les régions mal desservies.

Le plan d'investissement quinquennal de TekSavvy totalise plus de 250 millions de dollars, dont plus de 100 millions de dollars consacrés à l'infrastructure du réseau haute vitesse, permettant ainsi de connecter plus de 60 000 résidences et entreprises au sein de collectivités mal desservies du sud-ouest de l'Ontario. TekSavvy a souligné ses investissements en cours dans les installations du réseau Fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), qui connectent 38 000 foyers et entreprises de collectivités de la municipalité de Chatham-Kent, ainsi que son réseau sans fil LTE élargi pour offrir un service Internet haute vitesse en milieu rural à plus de 30 000 entreprises et ménages mal desservis dans les comtés d'Elgin, de Lambton et de Middlesex. En juillet, TekSavvy a décroché un contrat auprès de la Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT), un projet régional d'expansion des services à large bande réalisé en partenariat avec les municipalités membres et les gouvernements de l'Ontario et du Canada, visant la conception d'un réseau de FTTH qui permettra d'offrir l'Internet haute vitesse à la nation Delaware Moravian of the Thames (nation Delaware), une communauté des Premières Nations située à Chatham-Kent. TekSavvy a d'ailleurs récemment été choisie par SWIFT pour concevoir deux projets de FTTH visant à déployer 52 kilomètres de ligne de fibre optique au sein des collectivités de Stoney Point et de Lakeview, dans la ville de Lakeshore. Ce nouveau projet, qui représente un investissement collectif total de 5,8 millions de dollars, permettra de fournir un service Internet haute vitesse à 1 486 ménages d'ici la fin de 2021.

« Le plus grand obstacle au plan d'investissement d'un quart de milliard de dollars de TekSavvy est le retard du CRTC dans la mise en oeuvre de son ordonnance définitive sur les tarifs de gros de 2019, a déclaré Marc Gaudrault, président-directeur général de TekSavvy. Certains concurrents indépendants et sains, comme TekSavvy, sont prêts et disposés à accélérer et à accroître leurs investissements dans les services à large bande pour offrir un accès haute vitesse, des services innovateurs, un choix concurrentiel et des prix plus bas à un plus grand nombre de Canadiens - nous avons simplement besoin d'une confirmation de l'entrée en vigueur des corrections de coûts et des tarifs imposés par le CRTC en 2019 », a-t-il ajouté.

