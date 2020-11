Zymo Research obtient le marquage CE IVD pour son kit multiplex rapide SARS-CoV-2





Test de diagnostic peu coûteux et très sensible pour la détection de la COVID-19

IRVINE, Californie, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Zymo Research a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu le marquage CE IVD pour le kit multiplex rapide SARS-CoV-2, conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le kit multiplex rapide SARS-CoV-2 est un test de PCR à transcription inverse en temps réel (RT-PCR) utilisé pour la détection qualitative des acides nucléiques du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19) dans les échantillons des voies respiratoires supérieures et inférieures prélevés sur des patients dont les prestataires de soins de santé soupçonnent qu'ils ont contracté la COVID-19.

Le kit multiplex rapide SARS-CoV-2 a une limite de détection (LoD) de 10 copies du virus/réaction et jusqu'à 382 échantillons peuvent être analysés pour chaque analyse RT-PCR. Ces performances élevées, combinées à une cadence accrue, à des prix compétitifs et à un réseau de distribution étendu, font de ce test l'un des meilleurs du marché.* Le kit est idéal pour les laboratoires de diagnostic clinique qui offrent ou veulent offrir le test COVID-19, notamment les hôpitaux, les universités, les centres de recherche, ainsi que les laboratoires qui effectuent une surveillance environnementale pour le SRAS-CoV-2.

Le kit est facile à utiliser dans tout laboratoire équipé d'un appareil de RT-PCR capable de détecter les fluorophores HEX (ou VIC) et Quasar 670 (ou Cy5). Il est disponible en plusieurs formats (100, 1 000 ou 10 000 tests), ce qui permet de l'utiliser dans des laboratoires de petite ou de grande taille. Grâce à un solide réseau de distribution international et à une capacité de production élevée, Zymo Research est en mesure de répondre aux demandes de réactifs en grand volume des laboratoires du monde entier.

« Avec plus de 46 millions** de cas de COVID-19 signalés dans le monde, notre objectif est d'aider à stopper la propagation du SRAS-CoV-2 en permettant une augmentation des tests », a déclaré le Dr Paolo Piatti, scientifique principal chez Zymo Research. « Le marquage CE IVD, associé à un prix compétitif, rend ce produit de haute qualité facilement accessible aux laboratoires et étend finalement la disponibilité des tests COVID-19 à de nombreuses autres installations à travers le monde. »

Pour plus d'informations à propos du kit multiplex rapide SARS-CoV-2 de Zymo Research et du déroulement des opérations, veuillez consulter leur site Internet ou les contacter par e-mail à l'adresse covid19requests@zymoresearch.com.

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui sert la communauté scientifique et de diagnostic avec des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. « The Beauty of Science is to Make Things Simple » est leur devise, qui se reflète dans tous leurs produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnu comme le leader en épigénétique, Zymo Research ouvre de nouvelles voies avec des solutions novatrices pour le prélèvement d'échantillons, les mesures microbiomiques, les dispositifs de diagnostic et les technologies NGS, qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

