Avis aux médias - Point de presse de l'opposition officielle

Veuillez prendre note que la députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Mme Marie Montpetit, ainsi que la députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches...

Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises à tous les échelons pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Nous travaillons activement avec les communautés et les dirigeants pour nous assurer que les...