Shanghai Guijiu a marqué le début de l'"Innovation", et l'alcool chinois a fait le tour du monde à travers l'Exposition





Dans un contexte de récession économique mondiale, la Chine, premier grand pays à avoir repris ses activités économiques, a attiré une grande partie de l'attention du monde grâce à l'Exposition. Ainsi, la liqueur chinoise saisit l'occasion de l'Expo pour faire connaître son ambition de "se mondialiser". "Shanghai Guijiu" a été présenté à la troisième exposition internationale des importations de Chine et a proposé d'élargir le marché international avec "un modèle novateur, des produits innovants et un développement novateur".

Le personnel de Shanghai Guijiu a déclaré que l'influence internationale de l'alcool chinois augmente progressivement. Avec ses "produits vedettes", Shanghai Guijiu espère obtenir davantage de possibilités de développement et montrer à plus de gens le charme de la culture chinoise des alcools.

Cet exposition est le "premier spectacle" de Shanghai Guijiu à la foire, et sa philosophie commerciale "Entreprise innovante de liqueurs chinoises" coïncide avec le thème de la foire "Se réunir pour profiter des opportunités".

Han Hongwei, président de Shanghai Guijiu, a déclaré dans une interview : Shanghai Guijiu s'est toujours donné pour mission d'améliorer la vie des gens. L'objectif de cette exposition est de profiter de cette scène internationale et de montrer nos réflexions sur le développement international de l'alcool chinois. En même temps, nous espérons également montrer notre concept de "coopération ouverte, innovation main dans la main" à nos clients nationaux et internationaux.

Selon Han, la concurrence sur le marché mondial de l'alcool est une concurrence multidimensionnelle de "marque et qualité". Il s'agit d'une nouvelle mission pour l'industrie des alcools dans la nouvelle ère, qui consiste à brasser de bonnes liqueurs pour répondre aux besoins des consommateurs et à améliorer continuellement leur qualité. "Aller dans le monde -- bien raconter l'histoire de l'alcool chinois" est également la mission des entreprises d'alcool chinoises confiée par l'époque.

Les analystes de l'industrie chinoise des spiritueux ont souligné que si Moutai et Wuliangye sont les meneurs du secteur traditionnel des spiritueux en Chine, Shanghai Guijiu est un praticien pour établir une nouvelle image de la culture chinoise des spiritueux au niveau international.

On rapporte que Shanghai Guijiu a deux saveurs de liqueurs traditionnelles. Actuellement, Shanghai Guijiu occupe rapidement le marché chinois et recherche des débouchés à l'étranger grâce à son mode de commercialisation novateur.

Héritage et innovation -- Mettre en évidence la compétitivité fondamentale des entreprises

En dépit des conséquences de l'épidémie, les invités du monde entier sont toujours enthousiastes à l'idée de venir au "Rendez-vous de l'Orient". Cela fait également de l'Expo une vitrine propice à l'image de la liqueur chinoise.

Han Hongwei a déclaré dans une interview que l'héritage et l'innovation sont au coeur de la compétitivité de Shanghai Guijiu. La culture chinoise de l'alcool a une longue histoire, et elle est aussi l'incarnation de l'esprit de la nation chinoise qui consiste à adhérer à l'artisanat. Toutefois, la liqueur chinoise a également besoin d'innovation pour se démarquer dans la nouvelle ère de la concurrence internationale.

En tant que société d'alcool innovante, Shanghai Guijiu a déployé de grands efforts en matière d'expérience, de marque, de marketing et de numérisation. Afin d'améliorer l'expérience des clients, Shanghai Guijiu a ouvert des magasins de grande qualité à Shanghai, Pékin, Shenzhen, Ningbo et dans d'autres villes importantes. Chaque client peut ressentir le charme de la culture chinoise des alcools par la vue, l'odorat et le goût.

Par ailleurs, Shanghai Guijiu combine technologie et marketing, en mettant l'accent sur le marketing numérique. Par la mise en place d'une segmentation de la foule, de la demande et des caractéristiques, des produits innovants sont créés pour répondre aux besoins personnalisés des différents consommateurs. Il modifie également le modèle de marketing traditionnel et établit un parcours de consommation tactile à distance zéro avec des canaux plats et un modèle F2C.

Les analystes de l'industrie disent que la consommation d'alcool en Chine a connu un essor avec l'amélioration de la consommation et la forte augmentation de la classe moyenne. Grâce au progrès rapide d'Internet, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles tendances de consommation apparaissent dans le secteur des alcools, et des méthodes innovantes de création de marques et de marketing ne cessent de se développer. Shanghai Guijiu s'efforce d'évoluer vers la mondialisation, qui est également l'une des principales orientations de la nouvelle force chinoise des alcools.

