AgroAmerica se classe dans le top 10 des entreprises les plus transparentes s'agissant des pratiques durables de production d'huile de palme dans le monde

AgroAmerica s'est classée à la 7e place des entreprises durables parmi 100 entreprises d'huile de palme dans le monde. L'entreprise a reçu cette année une note de 84,95 % dans la dernière Évaluation de la trousse de transparence de la politique de développement durable (Sustainability Policy Transparency Toolkit, SPOTT) récemment publiée par la Société zoologique de Londres (Zoological Society of London, ZSL) basée au Royaume-Uni.

La plateforme SPOTT promeut la transparence des entreprises en divulguant leurs politiques, leurs pratiques, et leurs engagements en relation avec des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Le PDG d'AgroAmerica, Fernando Bolaños, a déclaré que c'était la troisième année consécutive qu'AgroAmerica participait à cette évaluation du développement durable, avec l'intention d'améliorer, année après année, ses pratiques et ses engagements, et de continuer d'offrir des produits alimentaires réalisés et distribués de façon durable.

SPOTT évalue 180 indicateurs regroupés en 10 catégories : durabilité et leadership ; crédit foncier, cartes et traçabilité ; normes de certification ; déforestation et biodiversité ; évaluations des terres à haute valeur de conservation, des terres riches en carbone et de l'impact ; tourbières, incendies et émissions de GES ; gestion de l'eau, des produits chimiques et des nuisibles ; droits communautaires, territoriaux et du travail ; petits exploitants et fournisseurs ; gouvernance et réclamations.

L'évaluation vise à mesurer les progrès réalisés par les entreprises vers une production et une commercialisation durables de l'huile de palme. Parmi les résultats les plus remarquables, AgroAmerica a obtenu la qualification complète dans les évaluations des terres à haute valeur de conservation, des terres riches en carbone et de l'impact, pour son engagement pour la conservation des écosystèmes, en particulier dans les régions à haute valeur de conservation.

Par ailleurs, son engagement pour une déforestation nulle et son utilisation d'outils technologiques pour l'optimisation des ressources naturelles, ainsi que la mise en oeuvre de programmes et de projets pour la conformité aux droits du travail et foncier et l'établissement vérifiable de bonnes relations avec les communautés, ont permis à AgroAmerica de se hisser parmi les 10 premières entreprises évaluées dans ce classement de la transparence.

Composée de professionnels issus de prestigieuses universités londoniennes, l'équipe d'évaluation de SPOTT appartient à ZSL et fait partie de la table ronde sur l'huile de palme (Palm Oil Roundtable, RSPO).

« La participation à cette évaluation fait partie de notre politique de transparence dans nos pratiques de production durables et de réaffirmation de notre engagement à nous conformer aux normes internationales, ce qui nous permet de nous différencier et de bénéficier d'un avantage concurrentiel dans le secteur de l'huile de palme, ainsi que de promouvoir une production et un commerce durables » a déclaré M. Bolaños.

À propos d'AgroAmerica

AgroAmerica est une entreprise agro-industrielle spécialisée dans la production et la commercialisation de produits alimentaires via des méthodes durables et responsables. Notre société exerce ses activités en Europe, aux États-Unis, au Mexique, au Guatemala, en Équateur, au Pérou ainsi qu'au Panama.

