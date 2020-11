NuScale Power annonce une augmentation de 25 pour cent de la production du NuScale Power Moduletm, et de nouvelles solutions destinées aux centrales électriques





NuScale Power a annoncé aujourd'hui que, grâce à des efforts techniques offrant une valeur supplémentaire ainsi qu'à l'utilisation de tests avancés et d'outils de modélisation, NuScale avait procédé à des analyses et conclu que le NuScale Power Moduletm (NPM) pouvait générer 25 pour cent d'électricité supplémentaire par module, pour un total de 77 MWe par module (brut), soit environ 924 MWe pour la centrale électrique phare à 12 modules. En outre, NuScale annonce plusieurs options destinées aux solutions de centrales électriques de taille plus réduite en quatre modules (environ 308 MWe) et en six modules (environ 462 MWe).

« Sans impacter la sécurité inégalée de notre conception, nos ingénieurs ont prouvé à nouveau que la technologie de NuScale était une technologie de premier ordre, capable d'offrir des économies de coûts significatives ainsi qu'une personnalisation à un niveau sans précédent sur le marché de l'énergie nucléaire », a déclaré John Hopkins, président-directeur général de NuScale Power. « Grâce à cette avancée, NuScale continue de démontrer son rôle de leader mondial dans la course consistant à commercialiser de petits réacteurs modulaires. »

Le fait d'accroître de 25 pour cent supplémentaires la capacité de production électrique d'une centrale à petits réacteurs modulaires (SMR) de 12 modules NuScale permet de réduire du jour au lendemain le coût en capital de l'installation sur une base par kilowatt, passant des 3 600 USD prévus à environ 2 850 USD. En outre, la centrale à 12 modules évolutive approchera désormais une taille lui permettant de devenir un réel concurrent sur le marché des centrales produisant plusieurs gigawatts. L'augmentation de la production électrique n'apporte aucun changement majeur à la technologie NPM.

Ces solutions de centrales électriques de taille réduite fourniront aux clients de NuScale davantage de possibilités en termes de taille, de production électrique, de flexibilité opérationnelle et de coût. Ils bénéficieront également d'une implantation innovante et plus réduite, focalisée sur la simplification de la construction, la réduction des délais (calendriers) de construction, et la diminution des coûts. Cette nouvelle solution permet à NuScale de répondre à un plus large éventail de besoins des clients, notamment l'électricité destinée à de petits réseaux tels que ceux des pays insulaires, les communautés isolées hors réseau, les installations industrielles et gouvernementales, ainsi que le remplacement des centrales au charbon qui nécessite moins d'électricité et qui aide les clients à satisfaire aux exigences en matière de qualité de l'air.

Le processus réglementaire consistant à accroître le niveau de puissance maximale des réacteurs à hauteur duquel une centrale nucléaire peut fonctionner est qualifié d'augmentation de puissance. L'augmentation de puissance sera examinée par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis dans le cadre de la demande d'approbation de conception standard (Standard Design Approval, SDA) de NuScale, que la société devrait soumettre en 2022.

Les nouveaux produits initiaux de NuScale seront une solution de centrale électrique à quatre et six modules, bien que d'autres configurations soient possibles. Économiquement compétitives, ces solutions de centrales plus réduites sont étayées par et tirent parti de la technologie NPM leader du secteur et du dossier de sûreté d'ores et déjà approuvé par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis. Tout comme la centrale électrique phare de NuScale, ces configurations plus réduites conserveront la capacité de délivrer des solutions évolutives pour la centrale électrique, grâce à des fonctionnalités, des capacités et des performances qui n'offrent pas les autres SMR. NuScale sera en mesure de délivrer son premier module aux clients en 2027.

?????À propos de NuScale Power

NuScale Power a développé une nouvelle centrale nucléaire modulaire à réacteur à eau légère, destinée à alimenter en énergie la production d'électricité, le chauffage urbain, le dessalement et d'autres applications de traitement de la chaleur. Cette conception révolutionnaire de petit réacteur modulaire (SMR) comprend un NuScale Power Moduletm (module de puissance) entièrement fabriqué en usine, capable de générer 77 MW d'électricité en utilisant une version plus sûre, plus petite et évolutive de la technologie de réacteur à eau sous pression. Puisqu'une centrale peut accueillir jusqu'à 12 modules d'alimentation individuels, la conception évolutive de NuScale offre les avantages d'une énergie sans carbone et réduit les engagements financiers associés à des installations nucléaires de la taille d'un gigawatt. L'investisseur majoritaire dans NuScale est Fluor Corporation, une entreprise mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, comptant 60 années d'expérience dans le secteur de l'énergie nucléaire commerciale.

Le siège social de NuScale est situé à Portland, dans l'Oregon, et ses bureaux sont répartis entre Corvallis dans l'Oregon, Rockville dans le Maryland, Charlotte en Caroline du Nord, Richland dans l'État de Washington, et Londres au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Twitter : @NuScale_Power, Facebook : NuScale Power, LLC, LinkedIn : NuScale Power, et Instagram : Nuscale_power. NuScale a un nouveau logo, une nouvelle marque et un nouveau site Internet. Visionnez la courte vidéo.

