Mavenir annonce une pleine compatibilité 2G et 3G sur sa solution de coeur de réseau et OpenRAN cloud native et convergée 4G/5G

Mavenir, unique fournisseur de solutions logicielles de réseau de bout en bout du secteur destinées aux réseaux 4G/5G, annonce l'intégration des technologies 2G et 3G à sa gamme existante de haut débit pour la 4G et la 5G. La nouvelle solution cloud native de bout en bout, qui couvre la pile complète de toutes les technologies mobiles (2G/3G/4G/5G) des réseaux mobiles destinés à l'accès radio et au coeur de réseau, fournira une solution entièrement conteneurisée véritablement unique, permettant l'automatisation des réseaux mobiles et l'agilité à l'échelle du Web.

Concernant le composant RAN, les capacités 2G et 3G seront pleinement intégrées à l'architecture OpenRAN, grâce à une unité centrale et à une unité distribuée entièrement conteneurisées, afin de fournir une technologie d'accès radio multiple (vMRAT) tout-en-un.

La pile 2G et 3G sera également entièrement intégrée à la solution de coeur de réseau, étant entièrement cloud native avec l'architecture basée sur les services (Service Based Architecture, SBA). Ceci améliore la solution de coeur de réseau convergée existante de Mavenir dans le cadre des déploiements 4G et 5G effectués aujourd'hui à travers le monde, qui fournissent d'ores et déjà des capacités de passerelle, et offre désormais une pleine intégration de la mobilité vers la 2G/3G.

Pardeep Kohli, PDG de Mavenir, a déclaré : « Nous avons écouté avec attention nos principaux clients qui nous font confiance en matière de transformation de réseau, et avons réalisé qu'il nous fallait rapprocher les anciennes technologies avec les solutions OpenRAN et cloud natives. La 2G/3G demeure pertinente sur de nombreux marchés pour les années à venir. Grâce à ces solutions, nos clients pourront automatiser leurs réseaux et prendre en charge toutes les technologies mobiles sur un réseau cloud natif. »

Cette solution permettra de développer à grande échelle et d'utiliser une architecture unique afin de couvrir toutes les générations (multi-G) de technologies mobiles, grâce à une architecture extrêmement agile et flexible, pour offrir des délais de commercialisation et des opérations à distance plus rapides du réseau principal et du réseau d'accès radio. Ces solutions devraient être disponibles d'ici le T2 2021 sur toutes les plateformes virtualisées et conteneurisées, y compris la Mavenir WebScale Platform, qui est la couche logicielle Open Source Kubernetes dotée du Mavenir Telco Integration Layer (plateforme en tant que service) sur le dessus. Ceci répondra aux besoins des opérateurs en termes de sécurité, d'interception légale, de surveillance opérationnelle, de configurabilité et de haute disponibilité.

« Mavenir est l'unique fournisseur de logiciels entièrement cloud natifs, et cette solution permettra aux anciennes technologies d'être remplacées ou étendues grâce à une solution à l'épreuve du temps », a déclaré Stefano Cantarelli, directeur marketing chez Mavenir. « Mavenir se dit prête à s'associer à ses clients et à les aider à se transformer pour l'avenir, en fournissant une transition entièrement fluide et fiable vers un monde véritablement agile et automatisé de services et d'opérations. Faites confiance à l'avenir avec Mavenir. »

