L'Autorité Financière des Premières Nations (FNFA) félicite la Coalition des Premières Nations Mi'kmaq pour l'achat historique de Clearwater

WESTBANK, BC, le 10 nov. 2020 /CNW/ - L'achat prévu des permis de pêche canadiens, qui implique une participation à 50 pour cent du capital de Clearwater Seafoods, par la coalition des Premières Nations Mi'kmaq est une étape historique pour l'économie autochtone, selon l'Autorité financière des Premières Nations (FNFA).

« Cette entente historique, qui a été rendue possible grâce à un prêt de 250 M$ de la FNFA, témoigne du pouvoir d'achat collectif des Premières Nations lorsqu'elles unissent leurs efforts », a affirmé Ernie Daniels, président-directeur général de la FNFA. « Elle témoigne du fait que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble pour bâtir l'économie autochtone. »

La FNFA a consenti un prêt de 250 M$ à la coalition des Premières Nations Mi'kmaq afin d'acheter les permis de pêche hauturière canadiens de Clearwater. Aux termes de l'entente annoncée, les Premières Nations recevront tous les trimestres les produits d'exploitation contractuels de Clearwater, ce qui aura un impact important pour générer des revenus et stimuler leur économie.

La coalition est composée de communautés de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve : Membertou, Waycobah, Potlotek, Paqtnkek, Pictou Landing, Sipekne'katik et Miawpukek.

« Pour notre collectivité, c'est un pas important qui permettra de générer des revenus autonomes et de créer des emplois », a affirmé le Chef Misel Joe de la Première Nation Miawpukek. « Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires des Premières Nations et nos partenaires non autochtones pour instaurer une industrie des fruits de mer viable et durable. »

Depuis sa création par une loi du Parlement en 2005, la FNFA a procuré un financement de près de 1 G$ à 112 Premières Nations sous forme de prêts certifiés par le Conseil de gestion financière des Premières Nations. Ces prêts ont permis de créer des milliers d'emplois au cours des cinq dernières années et ont appuyé des projets de développement économique ainsi que la création d'infrastructures critiques telles que des écoles, des centres communautaires, des stations de traitement de l'eau et des établissements de santé.

« Nous sommes fiers de contribuer à l'élaboration de cette entente historique et nous félicitons les dirigeants des Premières Nations qui sont devenues partenaires de cette entente », a affirmé Warren Tabobondung, chef de la Wasauksing First Nation et président du conseil de la FNFA. « C'est un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser en travaillant ensemble. Il y aura beaucoup d'autres projets semblables au fur et à mesure que nous comblons les lacunes sur le plan des infrastructures et générons des revenus qui permettront de créer des emplois et des débouchés économiques pour les Autochtones. »

La FNFA est une institution sans but lucratif des Premières Nations qui joue un rôle crucial dans le développement social et économique des Premières Nations à l'échelle du Canada en permettant à toute Première Nation admissible d'accéder aux marchés financiers à des taux concurrentiels. Créée en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations en 2005, la FNFA est gérée par les Premières Nations, pour les Premières Nations. La FNFA poursuivra son expansion et sa diversification, cherchant à renforcer sa cote de crédit et à accroître les avantages financiers pour ses membres de plus en plus nombreux.

