Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Milton





MILTON, ON,, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures de transport en commun en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, d'Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), et député de Milton, de Parm Gill, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et du Logement et député provincial de Milton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Gordon Krantz, maire de la Ville de Milton.

Date : Jeudi 12 novembre 2020



Heure : 10 h [HNE]



Lieu : Centre sportif de Milton

605, boulevard Santa Maria

Milton (Ontario)



À votre arrivée : L'annonce aura lieu dans le stationnement situé près du chemin Derry, à

proximité du grand panneau du Centre sportif de Milton. À l'accueil, des

préposés dirigeront les représentants vers le site de l'événement à l'extérieur.

En cas de pluie, l'événement aura lieu dans la zone d'accueil du Centre sportif

de Milton. Veuillez noter que le nombre de participants à l'intérieur sera limité à

50 personnes, conformément au cadre d'intervention de l'Ontario relativement à

la COVID-19.

Les membres du public sont invités à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook de la Ville de Milton : https://www.facebook.com/townofmiltonon/

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 17:12 et diffusé par :