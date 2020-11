Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la région de York





RÉGION DE YORK, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivité, de l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés et députée de King-Vaughan, d'Helena Jaczek, députée de Markham?Stouffville, et de Wayne Emmerson, président et directeur général de la région de York.

Date : Jeudi 12 novembre 2020 Heure : 13 h 30 HNE Lieu : Station de pompage Georgina

27167 chemin Kennedy

Municipalité de Georgina (Ontario)

Les protocoles liés à la COVID-19 s'appliquent : les participants doivent porter un couvre-visage et maintenir une distance physique de 2 mètres. Un désinfectant pour les mains sera disponible sur place.

