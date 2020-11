Le Salon CHTF2020, qui met en vedette "3 temps forts" et "5 tendances", va être lancé





La 22e Foire chinoise de haute technologie (CHTF2020), qui a pour thème "Transformer l'avenir par la technologie et favoriser le développement par l'innovation" , se tiendra du 11 au 15 novembre 2020.

Initiateur de tendances au sein de l'industrie des hautes technologies, le CHTF offrira un aperçu des technologies d'avenir via ses "3 temps forts" et "5 tendances".

Temps fort n°1: parmi les exposants étatiques des accomplissements technologiques "du 13e plan quinquennal",

le Ministère du Commerce, le Ministère de la Science et de la Technologie, le Bureau national de la Propriété intellectuelle, l'Académie des Sciences de Chine, ainsi que le Ministère de l'Industrie et de la technologie de l'information, exposeront les réalisations du 13e plan quinquennal chinois en lien avec les technologies.

Temps fort n°2: Salon organisé en ligne pour favoriser la participation d'exposants étrangers

En dépit de la pandémie de COVID-19, 41 pays et organisations internationales ont confirmé leur participation au Salon hors ligne, y compris l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le Bahrein, la Belgique, le Brésil, la République tchèque et l'Allemagne. Pour ceux qui se trouvent dans l'impossibilité d'être présents en personne, les pavillons "Belt and Road" et international offriront des opportunités d'exposition en ligne.

Temps fort n°3: activités multiples visant l'intégration des industries, universités et organismes de recherche

Le CHTF2020 réunira des entreprises nationales et étrangères, des PME technologiques, des FABRICANTS, des institutions financières, ainsi que des fonctionnaires internationaux, des entrepreneurs, des économistes et des universitaires pour discuter des politiques et effectuer des échanges universitaires.

Tendance n°1: l'IA pénètre la vie quotidienne

Un nombre important d'entreprises, dont l'activité est axée sur l'IA, participeront au CHTF2020. Huawei apportera ses solutions polyvalentes complètes et fournira des plateformes de développement aux gouvernements et entreprises. Les principales sociétés de haute technologie, rendent la technologie IA disponible pour tous, grâce à un nouvel ensemble d'écologie algorithmique, de canaux et industrielle.

Tendance n°2: émergence des technologies anti-épidémies

Le CHTF2020 présentera les technologies et produits anti-épidémies, et leurs toutes dernières applications.

Tendance n°3: déploiement commercial de la 5G

Les applications commerciales 5G, y compris les smart poles, micro-stations, maisons intelligentes et la télémédecine 5G seront présentées dans la zone d'exposition des produits et de la technologie de l'information, située dans le Hall 1.

Tendance n°4: les technologies de pointe

Environ 50 instituts exposeront au Pavillon de l'Académie chinoise des Sciences.

Tendance n°5: la ville intelligente

L'exposition Ville intelligente du CHTF présentera la construction écologique, l'application IA, la 5G, l'informatique dans le nuage, la Big Data, l'IdO, l'application mobile et le petit matériel, dans la ville intelligente. Un sommet consacré au développement de la ville intelligente en Asie-Pacifique sera également organisé.

