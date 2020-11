Tourisme d'affaires et COVID-19 : L'APCQ salue la bonification du programme PACTE

L'Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ) se réjouit des modifications apportées au Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) -- volet Tourisme et annoncées aujourd'hui par la ministre du Tourisme, madame...

Les Canadiens et Canadiennes ont la chance d'avoir une nature abondante dans leur cours, un privilège qui s'accompagne d'une énorme responsabilité : celle de la protéger. S'assurer que notre réseau d'aires protégées d'un bout à l'autre du pays est...