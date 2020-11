Sintavia obtient la certification ISO 14001 pour son système de gestion environnementale





Sintavia, LLC, fabricant additif de niveau 1 leader, qui dessert les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'aéronautique, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO 14001 pour son système de gestion environnementale basé sur son site d'Hollywood, en Floride. Cette nouvelle accréditation, délivrée aux entreprises qui prouvent leur conformité avec un ensemble de normes environnementales, représente la troisième certification ISO obtenue par Sintavia depuis 2015.

« Depuis la cofondation de l'Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) en novembre dernier, Sintavia se définit en tant que leader dans l'amélioration, via la fabrication additive, de l'écologie industrielle de la fabrication de métaux de précision », a déclaré Brian Neff, président-directeur général de Sintavia. « La certification ISO 14001 s'inscrit non seulement dans le cadre de cet objectif, mais permet également à Sintavia de mesurer ses efficiences en matière de fabrication durable et de surveiller ses progrès en direction des objectifs de durabilité. »

La certification du système de gestion environnementale inclut la conception et la fabrication additives de métaux, ainsi que les tests métrologiques et métallurgiques. Outre la certification ISO 14001, Sintavia possède également les certifications AS9100 et ISO 17025, et demeure l'unique entreprise au monde à détenir des accréditations Nadcap pour la fabrication additive laser, la fabrication additive par faisceau d'électrons et le traitement thermique en interne. En 2018, la société a rejoint le Green Business Bureau (GBB) et a depuis obtenu le prestigieux niveau de certification Platine GBB.

À propos de Sintavia

Sintavia est le leader mondial de la fabrication additive appliquée dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'aéronautique. Grâce à ses imprimantes haute vitesse fonctionnant à proximité d'équipements de post-traitement de précision, à ses nombreux équipements complémentaires de test mécanique, et à son laboratoire de métallurgie et de poudre complet, Sintavia est en mesure d'optimiser les paramètres, de fabriquer en série et de procéder au contrôle qualité des pièces destinées aux applications aérospatiales. Membre fondateur de l'Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s'est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l'industrie. La société détient en outre plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aérospatiales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 15:20 et diffusé par :