Replica Analytics lance sa plateforme de synthèse des données pour favoriser la transparence et la science des données dans le monde entier





OTTAWA, Ontario, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Replica Analytics Ltd. , un important fournisseur de données synthétiques en matière de protection de la confidentialité, est fier d'annoncer donner l'accès à sa plateforme de synthèse de données aux membres de l'organisation PHUSE . Les scientifiques sont désormais en mesure de synthétiser des données sur la santé à l'aide de langages de programmation statistique communs et d'intégrer facilement leurs synthèses à leurs réseaux d'analyses actuels. Les données synthétiques sont des variantes non identifiables des données originales.

La demande de données sur la santé dans l'industrie des sciences de la vie augmente rapidement, ce qui s'explique en partie par l'adoption rapide de l'intelligence artificielle et des méthodes d'apprentissage automatique par les équipes de science des données. Cette tendance favorise l'innovation et la découverte axées sur les données.

Bien que cette nouvelle capacité offerte par Replica Analytics soit destinée à un usage non commercial, elle permet aux membres de l'organisation de tester la technologie et de commencer à créer des ensembles de données et des émulateurs pouvant être partagés à grande échelle au sein de la communauté. Les modèles génératifs créés pendant la synthèse peuvent également être utilisés comme émulateurs de données capables d'élargir de petits ensembles de données et de mettre au point des cohortes synthétiques.

« La plateforme de synthèse des données appuiera notre mission éducative en permettant aux membres de découvrir des technologies de pointe et de les appliquer à leurs problèmes actuels. La transparence et la science des données sont deux éléments clés de nos programmes, et ce lancement vient favoriser les deux. »

Stephen Bamford, fondateur et directeur général de PHUSE

« L'intérêt pour la synthèse des données croît rapidement. La plateforme de synthèse permet à PHUSE d'appliquer cet intérêt à des situations réelles et aux membres de tester facilement la technologie, d'apprendre comment elle fonctionne et où elle peut être utile pour résoudre des problèmes dans leurs programmes de science des données. »

Khaled El Emam, cofondateur de Replica Analytics

À propos de PHUSE

PHUSE est une organisation regroupant des programmeurs statistiques professionnels qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique et des appareils médicaux. Il s'agit d'une organisation indépendante à but non lucratif qui est dirigée par des bénévoles. Depuis sa création, PHUSE est devenue une organisation et une plateforme mondiale de discussion autour de sujets englobant le travail des gestionnaires de données, des biostatisticiens, des programmeurs statistiques et des professionnels des technologies de l'information clinique informatique.

À propos de Replica Analytics

Replica Analytics développe des technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. Ses produits et services offrent un accès rapide et efficace aux données sur la santé de grande utilité tout en respectant les obligations réglementaires. Forte de sa vaste expertise en matière de confidentialité et d'analyse des données, l'entreprise est un partenaire de confiance dans le domaine de la synthèse des données.

Demandes de renseignements des médias : Lisa Brazeau, +011-613-807-0663, media@replica-analytics.com

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 15:02 et diffusé par :