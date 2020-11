Andersen Global ajoute l'une des plus grandes sociétés fiscales et juridiques du Tadjikistan





Andersen Global élargit sa présence mondiale grâce à un accord de collaboration avec l'une des plus grandes sociétés fiscales et juridiques du Tadjikistan, LLC Tax and Legal Advisers.

Depuis 2005, les professionnels de LLC Tax and Legal Advisers fournissent des services aux entreprises locales et internationales, axés sur la fiscalité, le juridique, le conseil et l'externalisation. Basée à Dushanbe, la société est dirigée par l'associé directeur du bureau Daler Sirojiddinov et fonctionne avec de nombreux professionnels.

« Conscients des difficultés de la mondialisation pour les entreprises, nous sommes engagés à offrir les solutions les plus exhaustives à nos clients » a déclaré M. Daler. « Cette collaboration nous lie à des experts professionnels des domaines fiscaux et juridiques du monde entier et renforce notre capacité à garantir des services homogènes parmi les meilleurs de leurs catégories. »

« LLC Tax and Legal Advisers démontre son engagement en faveur de la transparence et sa passion pour la gouvernance à travers le travail de qualité fourni » a ajouté le président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, Mark Vorsatz. « Son expertise de l'industrie et sa connaissance du marché posent des fondations solides et nous positionnent parfaitement pour nous élargir davantage et bâtir une équipe puissante dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 214 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

