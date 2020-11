Dominique Anglade propose un Code de conduite pour protéger nos producteurs agroalimentaires de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Il existe aujourd'hui un déséquilibre de pouvoir énorme entre nos producteurs locaux et les grandes chaînes commerciales d'alimentation. Pour corriger cette iniquité, soutenir la vitalité de la Capitale-Nationale et pérenniser nos fermes familiales, la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, lance une proposition audacieuse : un Code de conduite pour défendre et protéger notre industrie agroalimentaire. Il est temps de faire un pas de plus pour notre autonomie alimentaire et d'offrir un environnement commercial plus prévisible et durable pour tous.

«?Au cours des derniers mois, Walmart et d'autres grands détaillants ont annoncé leur intention d'imposer de nouveaux frais à leurs fournisseurs, sans même consulter notre industrie agroalimentaire. Au Parti libéral du Québec, nous n'acceptons pas que ces bannières géantes changent les règles du jeu de manière unilatérale, au détriment de nos entreprises québécoises et de nos fermes familiales de la Capitale-Nationale, et encore moins en pleine pandémie. Le Code de conduite que nous proposons encadrerait les contrats d'approvisionnement en prévoyant un certain nombre de règles et de principes comme des clauses d'ajustement des prix, de retour de marchandises, et des mécanismes de résolution des différends. En se dotant d'un Code de conduite, on permettrait à notre industrie agroalimentaire de la Capitale-Nationale d'avoir de la prévisibilité, de mieux rémunérer les travailleurs et d'employer des techniques agricoles moins intensives et plus durables. À terme, c'est la vitalité même de la région qui en bénéficient.?»

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

Chez nous, les associations de fournisseurs et l'industrie agroalimentaire du Québec et du Canada réclament ce type d'intervention depuis longtemps. D'ailleurs, plusieurs juridictions à travers le monde ont adopté ce qu'ils appellent un «?Code de conduite?» pour encadrer ce type de relations commerciales. C'est le cas notamment de l'Angleterre, de l'Australie, de la France et de l'Irlande.

«?L'adoption d'un Code de conduite au Québec ne réglerait pas tout, mais cette mesure nous permettrait de rétablir l'équité et de dire à nos producteurs, nos fournisseurs et nos transformateurs de la Capitale-Nationale que nous sommes avec eux. Par ailleurs, pour que le Code de conduite puisse jouer pleinement son rôle, il serait essentiel que l'Ontario ou le gouvernement canadien adopte une mesure similaire. Ce sont des discussions qui peuvent être mises de l'avant par le gouvernement du Québec. Ce que nous proposons existe et fonctionne ailleurs sur la planète, alors pourquoi pas ici???»

