Allurion Technologies annonce de nouvelles données cliniques sur le Ballon Elipse® à l'occasion de l'ObesityWeek® 2020





Allurion Technologies, un chef de file pionnier dans le développement d'expériences de perte de poids novatrices, évolutives et fiables, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques sur le Ballon Elipse à l'occasion de l'ObesityWeek 2020. Le Programme Allurion inclut le Ballon Elipse, premier et unique dispositif de perte de poids au monde ne nécessitant pas d'intervention. Conçu pour rester dans l'estomac pendant 4 mois, le ballon est couplé à un pèse-personne connecté Bluetooth®, à l'appli pour smartphone Allurion et à un programme nutritionnel encadré.

Dans Long-Term Efficacy of the Elipse Gastric Balloon System: An International Multicenter Study, la Dre Roberta Ienca et ses collègues rendent compte sur 509 patients ayant reçu le Ballon Elipse et suivis pendant un an. Après 4 mois de traitement avec le Ballon Elipse, les patients ont réalisé une perte de poids de 14,4 ± 7,7 Kg ou 13,9 ± 6,4 % par rapport à leur poids corporel total. Lors du suivi à un an, 95 % de cette perte de poids a été conservée.

Dans Sequential Elipse Balloon Treatment: 1-Year Weight Loss Results Approximates Bariatric Surgery Results, la Dre Roberta Ienca et ses collègues rendent compte sur 42 patients ayant suivi un traitement séquentiel par Ballon Elipse. Entre un et cinq mois après l'élimination du premier Ballon Elipse, un deuxième ballon a été mis en place. Après 4 mois, le perte de poids moyenne et le pourcentage de perte de poids corporel total ont été respectivement de 14,7 ± 4,4 Kg et 14,4 ± 3,6 %. Le deuxième ballon a permis d'ajouter à ces chiffres 8,8 ± 5,7 Kg et 10,0 ± 6,5 %, respectivement. Au total, le traitement séquentiel par ballon a permis d'atteindre une perte de poids de 22,0 ± 9,0 Kg ou 22,8 ± 8,8 %, et une baisse de l'indice de masse corporelle (IMC) de 8,1 Kg/m2 par rapport au niveau de référence.

« Ces deux études démontrent que le Programme Allurion peut potentiellement offrir aux consommateurs des résultats durables à long terme », a déclaré le Dr Shantanu Gaur, cofondateur et PDG d'Allurion. « Ces données montrent par ailleurs que les consommateurs peuvent atteindre des résultats qui changent leur vie sans nécessiter une intervention chirurgicale, une endoscopie ou une anesthésie. »

« Le Ballon Elipse fournit à mes patients un outil primordial pour la perte de poids et une alternative à la chirurgie de perte de poids », a déclaré le Dr Alberto Pagan de la Clinica CINIB à Palma de Majorque, en Espagne. « Ces résultats soulignent comment le Programme Allurion peut donner des résultats, aussi bien à court terme qu'à long terme, qui répondent aux attentes de mes patients. »

« Les données cliniques présentées à l'Obesity Week témoignent de la demande croissante pour notre produit dans le monde entier », a affirmé Benoit Chardon, vice-président exécutif de la division commerciale chez Allurion. « Nous avons triplé le nombre de patients traités au cours de l'année écoulée et avons créé une réputation de résultats cliniques auxquels les prestataires et les patients peuvent se fier. »

À propos d'Allurion Technologies

Allurion Technologies a pour mission d'aider les personnes à atteindre leur plein potentiel avec des expériences novatrices, évolutives et fiables. Produit phare de l'entreprise, le Programme Allurion est une expérience de perte de poids à 360 degrés incluant le Ballon Elipse, premier et unique ballon gastrique au monde ne nécessitant pas d'intervention, avalable, destiné à la perte de poids. Pour en savoir plus sur le Ballon Elipse et sur Allurion, visitez www.allurion.com ou retrouvez-nous sur Facebook à l'adresse www.fb.com/allurion ou sur Twitter à @alluriontech.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 14:45 et diffusé par :