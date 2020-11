Placements CI devient Gestion mondiale d'actifs CI





Placements CI Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle adopte une nouvelle marque pour devenir Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »), un changement destiné à améliorer l'expérience du client et à mieux refléter les capacités d'investissement approfondies et étendues de l'organisation.

« La nouvelle image de marque de Gestion mondiale d'actifs CI est un élément clé de notre stratégie visant à moderniser notre activité de gestion d'actifs et à créer une meilleure expérience pour nos investisseurs », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI Corp. (TSX: CIX). « La nouvelle marque et les améliorations connexes apportées aux opérations de gestion de portefeuille nous permettront de tirer parti de toute l'étendue de notre plateforme d'investissement, tout en réduisant la complexité de notre offre et en permettant aux investisseurs de faire plus facilement des affaires avec nous ».

Le changement de marque est en cours et devrait être achevé d'ici la fin du premier trimestre 2021. Le changement a été annoncé pour la première fois en mai 2020. Avec cette nouvelle marque, les anciennes marques de boutiques d'investissement internes seront progressivement éliminées et elles opéreront sous la marque Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques concernées sont Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Harbour Advisors, Gestion de placements Sentry et Signature Gestion mondiale d'actifs.

En outre, GMA CI alignera ses employés chargés de la gestion des investissements en fonction de leurs domaines de spécialisation, ce qui permettra le partage des informations dans toute l'entreprise, plutôt qu'uniquement au sein de chaque boutique d'investissement. Aucun changement ne sera apporté aux fonctions de gestion de portefeuille, aux membres de l'équipe ou aux Fonds à la suite de ces changements et de la nouvelle image de marque.

« Nous saisissons cette occasion pour améliorer la communication et la collaboration au sein de notre organisation d'investissement, ce qui, nous en sommes convaincus, permettra d'obtenir de meilleurs résultats pour les investisseurs », a déclaré M. MacAlpine.

« Les clients bénéficieront de la gamme complète des capacités de Gestion mondiale d'actifs CI en plus de l'expertise de l'équipe qui gère actuellement leurs investissements. Nous disposons d'une liste de gestionnaires et d'analystes d'investissement incroyablement talentueux, qui restent en place. En alignant nos équipes dans le cadre de GMA CI, nous augmentons notre capacité à exploiter tous ces talents et ressources d'équipe pour améliorer les solutions que nous offrons à nos clients ».

M. MacAlpine a noté que toutes les équipes de gestion de portefeuille ont pleinement approuvé ce changement. « Ils travaillent en collaboration pour préserver et élever les meilleures pratiques de chacune des équipes, tout en combinant leurs plates-formes technologiques communes de soutien afin que chaque stratégie unique puisse prospérer. »

Dernières nouvelles sur le gestionnaire de portefeuille

Sur un tout autre sujet, Brandon Snow de Cambridge Gestion mondiale d'actifs, co-directeur principal de portefeuille du Fonds d'actions canadiennes Cambridge et de la Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge, prendra sa retraite en 2021 pour passer plus de temps avec sa famille. Brandon s'est efforcé de respecter ce calendrier au cours des deux dernières années et a réussi à transférer ses responsabilités quotidiennes à d'autres directeurs.

Avec effet immédiat, GMA CI a nommé Peter Hofstra comme co-directeur principal de portefeuille des fonds avec Stephen Groff, qui est actuellement co-directeur principal de portefeuille pour les deux mandats.

M. Hofstra, gestionnaire de portefeuille principal, a plus de 18 ans d'expérience dans la gestion des investissements et a rejoint Harbour Advisors en 2017. Il est le gestionnaire de portefeuille principal du Fonds nord-américain de dividendes CI, qui s'est classé dans le premier percentile de sa catégorie depuis qu'il est devenu gestionnaire en novembre 2017.*

M. Groff est un gestionnaire de portefeuille primé qui travaille en étroite collaboration avec Brandon depuis plus de dix ans. Il est le gestionnaire de portefeuille principal du Fonds canadien de dividendes Cambridge, qui a remporté en 2019 le Lipper Fund Award pour le meilleur Fonds dans la catégorie Canadian Dividend & Income Equity sur cinq ans.

Les Fonds seront gérés selon une approche collaborative, M. Groff se concentrant sur les investissements canadiens et M. Hofstra sur les investissements étrangers.

« Brandon a joué un rôle essentiel pour faire de Cambridge l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Nous le remercions pour ses contributions à l'entreprise et soutenons sa décision de se concentrer sur sa famille », a déclaré M. MacAlpine. « Peter et Stephen sont des investisseurs exceptionnels qui ont une approche très commune. Tous deux croient en la gestion de portefeuilles concentrés basés sur la recherche fondamentale pour générer de l'alpha. Je suis convaincu que leur collaboration dans le cadre de ce mandat permettra d'obtenir d'excellents résultats pour les investisseurs ».

M. MacAlpine a noté qu'il s'agit du premier exemple de collaboration entre les équipes d'investissement de GMA CI. « C'est un exemple parfait de la façon dont nous utilisons notre plateforme GMA CI pour obtenir le meilleur résultat possible pour les investisseurs ».

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada. Elle offre une large gamme de produits et de services d'investissement et est présente sur le Web à l'adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d'actifs et de patrimoine à l'échelle mondiale, avec un actif total d'environ 202 milliards de dollars au 31 octobre 2020.

*Fonds nord-américain de dividendes CI Rendements

Rendement (%) 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Mandat Hofstra (01-11-17) Fonds nord-américain de dividendes CI, série F 3,4 7,0 7,4 9,0 5,9 Catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu -8,0 0,4 4,3 5,1 -0,5 Nombre de fonds dans la catégorie 566 500 359 193 501 Source : Morningstar Research Inc. au 30 septembre 2020.

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus d'émission avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Les Prix Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans la réalisation d'un rendement solide et constant, corrigé selon le risque, par rapport aux pairs. Les Prix Refinitiv Lipper Fund sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour un rendement constant, qui est une mesure de rendement ajusté au risque et calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la plus haute valeur Lipper Leader pour un rendement constant (rendement effectif) dans chaque classification admissible remporte le Prix Refinitiv Lipper Fund. Pour en savoir plus, consultez lipperfundawards.com. Même si Refinitiv Lipper fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Refinitiv Lipper.

Le Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie D) a été nommé Meilleur Fonds d'actions canadiennes de dividendes et de revenu pour une période de cinq ans se terminant le 31 juillet 2019 devant 59 autres fonds (5 ans). Les cotes correspondantes des gestionnaires Lipper Leader pour le rendement constant du fonds, au 31 juillet 2019, étaient de 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans). Le rendement du Fonds pour la période terminée le 30 septembre 2020 était comme suit : -8,1 % (1 an), -0,6 % (3 ans), 3,7 % (5 ans) et 6,5 % (10 ans).

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

Signature Gestion mondiale d'actifs, Harbour Advisors, Gestion de placements Sentry et Signature Gestion mondiale d'actifs sont des divisions de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et une société affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains Fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs.

©CI Investments Inc., 2020. Tous droits réservés.

