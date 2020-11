iDS - Affaire de diffamation opposant Johnny Depp à NGN





LONDRES, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- iDS a été nommé expert dans une importante affaire de diffamation cet été sur l'emblématique Strand de Londres. Le plaignant, M. John Christopher Depp (« Johnny Depp »), avait déposé une plainte pour diffamation qui avait été examinée par la division du Banc de la Reine de la Haute Cour, présidée par le juge Nicol. Les deux accusés désignés dans l'affaire étaient (1) News Group Newspapers Ltd (« NGN »), société éditrice du magazine The Sun, et (2) M. Dan Wootton, rédacteur en chef dudit magazine.

Le procès très public portait sur des accusations de diffamation dans la juridiction de l'Angleterre et du Pays de Galles. Les avocats des accusés, Simons Muirhead & Burton LLP (« SMAB »), ainsi que leur équipe de première instance composée d'avocats comme Adam Wolanski QC et d'autres, ont demandé à iDS d'analyser un ensemble restreint de données électroniques et de se prononcer à leur sujet. M. Timothy LaTulippe, expert judiciaire en données d'iDS ( https://idiscoverysolutions.com/ ), assisté de son collègue, M. Julian Ackert, a été chargé d'évaluer l'intégrité et la validité des données des photos électroniques ainsi que celles des enregistrements audio.

Dans son jugement rendu le 2 novembre, le juge a statué en faveur des accusés, estimant que les allégations publiées dans le tabloïd à l'encontre du plaignant étaient prouvées selon la prépondérance des probabilités. Commentant l'affaire, Timothy LaTulippe a déclaré : « Malgré un délai serré, iDS a été en mesure de collaborer avec les avocats et de fournir un rapport d'experts qui a fait l'objet d'une requête pour pouvoir être présenté comme preuve. Ce niveau de réussite n'est apprécié que lorsque des communications et une collaboration ouvertes et efficaces sont mises à profit. Trouver des aiguilles dans des bottes de foin n'est pas facile, mais il est beaucoup plus difficile d'expliquer comment elles ont été trouvées et l'état dans lequel elles sont. »

Bon nombre des questions pour lesquelles iDS apporte son aide ne paraissent jamais dans les journaux, cependant, dans les rares occasions où c'est le cas, nous sommes fiers de partager notre succès et notre enthousiasme pour un travail de qualité.

iDS est une entreprise de services de données reconnue par Chambers et dont la portée est internationale. L'entreprise est spécialisée dans la criminalistique informatique, les conseils d'experts en matière de preuve, les investigations électroniques (eDiscovery), la cybersécurité et les enquêtes internes et gouvernementales. Son siège social européen se trouve à Londres, en Angleterre, et son siège social américain est situé à Washington D.C.

