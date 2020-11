Emilie L.Cayer, nouvelle présidente-directrice générale de la Fondation du MNBAQ





QUÉBEC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) sont heureux d'annoncer la nomination de Mme Emilie L.Cayer à titre de présidente-directrice générale.

Un parcours exemplaire inspirant

Dotée d'une expertise multidisciplinaire rare, Mme L.Cayer est avocate de formation, détentrice d'une maîtrise en muséologie et d'un MBA spécialisé en stratégie du HEC Montréal. Son parcours unique, présentant toute une diversité d'expériences professionnelles en philanthropie dans le secteur muséal, constituait l'un des atouts majeurs de cette véritable cheffe de file, afin de mener à bien la destinée de la Fondation du MNBAQ.

« C'est un bonheur de me joindre à la Fondation du MNBAQ et de contribuer, avec les équipes, au déploiement et au rayonnement du MNBAQ, remarquable institution qui révèle les talents d'ici et façonne nos trésors nationaux d'aujourd'hui et demain. Le dynamisme des équipes, la programmation exceptionnelle et les valeurs profondément humaines du MNBAQ nourrissent mon enthousiasme à oeuvrer avec les employés, les donateurs et les partenaires afin d'innover ensemble et propulser le Musée dans un moment charnière de son histoire. C'est un privilège d'ainsi soutenir une institution qui fait notre fierté à tous et à toutes! », de mentionner la nouvelle présidente-directrice générale.

Sous la direction de Mme L.Cayer, l'équipe de la Fondation sera invitée à se mobiliser autour de projets innovants, qui viendront favoriser le développement des activités du Musée, son accessibilité, son rayonnement ainsi que sa notoriété.

« Forte des réalisations des dernières années - la création de partenariats solides, la mise en place de projets novateurs pour l'enrichissement des collections du Musée, la participation financière signifiante pour la construction du quatrième pavillon signature du complexe muséal et des événements-bénéfice à succès - la Fondation a besoin de gens engagés pour poursuivre sa mission avec créativité. La philanthropie étant désormais indissociable de l'avenir d'une institution culturelle d'envergure comme celle du MNBAQ. Le leadership de Mme L.Cayer, qui partage notre ambition, celle de rêver un musée toujours plus attrayant, accessible au plus grand nombre et fortement ancré dans sa communauté, viendra certainement faire toute la différence dans la concrétisation de ses projets d'avenir. », de mentionner le président du conseil d'administration de la Fondation du MNBAQ, M. Jean St-Gelais.

« En ces temps de grands bouleversements, qui forcent la population ainsi que les institutions à se réinventer, Mme L.Cayer fera face à de nombreux défis. En mettant l'humain au coeur de toutes ses actions, elle pourra notamment mener à bien la nouvelle campagne annuelle de financement sous le thème L'Art d'être humain - afin de permettre aux clientèles marginalisées ou fragilisées d'avoir accès au MNBAQ - et convaincre autant les donateurs privés que les partenaires institutionnels à se joindre à la grande aventure du Musée citoyen et de sa Fondation. Portées par des valeurs humanistes, ses actions et ses stratégies convergeront vers un valeureux objectif, celui de mettre l'art dans la vie des gens de tous les horizons, un besoin plus essentiel et plus vital que jamais. L'expertise reconnue de Mme L.Cayer a tout pour stimuler et inspirer nos équipes. D'ailleurs, les employés de la Fondation et du Musée se joignent à moi pour lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues. », de conclure M. Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

Mme Emilie L.Cayer est en fonction depuis le 9 novembre.

À propos de la Fondation

La Fondation a pour vocation d'appuyer le MNBAQ dans la réalisation de sa mission en favorisant le développement de solides partenariats philanthropiques. Elle veille au développement des collections, au financement des expositions ainsi qu'à l'accessibilité aux programmes d'activités éducatives et culturelles. La Fondation permet aussi aux donateurs de personnaliser leur contribution par la création d'un fonds dédié et offre, à cet effet, un plan de reconnaissance adapté.

fmnbaq.org

À propos du Musée

Situé au coeur du parc des Champs-de-Bataille, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal unique alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 40 000 oeuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans quatre pavillons distincts. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans les différentes expositions du pavillon d'art historique, alors que les oeuvres des artistes phares tels Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle brillent dans le pavillon d'art moderne. Le quatrième pavillon, inauguré en juin 2016, met en lumière la collection d'art contemporain du Québec après 1960 incluant l'art inuit, les arts décoratifs et le design. La pyramide de verre reliant l'ensemble des pavillons propose notamment un espace de découvertes pour les enfants.

mnbaq.org

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 14:00 et diffusé par :