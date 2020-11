Le ministre Vandal annonce des nominations au conseil d'administration de Savoir polaire Canada





GATINEAU, QC, le 10 nov. 2020 /CNW/ - L'action coordonnée de la science et du savoir autochtone est indispensable à l'élaboration d'une politique fondée sur des données probantes qui aidera les résidents du Nord et l'ensemble des Canadiens à s'adapter aux conditions changeantes et à planifier pour l'avenir. Les connaissances et les travaux de recherche innovants sur l'Arctique sont essentiels pour composer avec les défis et les répercussions uniques en leur genre que posent les changements climatiques dans le Nord canadien et pour renforcer la résilience des communautés nordiques. Les travaux importants que mène Savoir polaire Canada sont d'autant plus pressants en cette période où le monde s'adapte à la nouvelle réalité qu'est la pandémie de COVID-19 et aux conséquences de cette pandémie pour les communautés en Arctique.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, a annoncé la nomination de la nouvelle présidente et directrice générale de Savoir polaire Canada, Mme Jennifer C. Hubbard, ainsi que de quatre membres du conseil d'administration de l'organisme, dont M. Joe Kunuk à titre de président, ainsi que Dre Karen Barnes, Mme Kimberly Fairman et Mme Jacqueline Pepper-Journal. Toutes ces nominations sont d'une durée de cinq ans.

Les membres du conseil d'administration poursuivront leur travail important en veillant à ce que la recherche scientifique et le savoir autochtone orientent la prise de décisions qui touchent le Nord, tout en appuyant l'intendance environnementale, la santé des Autochtones et de leurs communautés, le développement durable, et la création d'emplois.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à travailler avec les gouvernements des territoires, avec ses partenaires autochtones du Nord et les personnes et d'autres organismes dans le Nord et dans l'Arctique, de même qu'avec les scientifiques pour faire progresser le savoir canadien sur l'Arctique, renforcer le rôle de chef de file du Canada dans le domaine des sciences et des technologies polaires et promouvoir le développement et la diffusion des connaissances sur d'autres régions circumpolaires, y compris l'Antarctique.

Toutes les personnes nommées ont été choisies par la voie du processus de sélection ouvert et transparent du gouverneur en conseil et ont démontré qu'elles possèdent les connaissances, l'expérience et la détermination voulues pour mener à bien leurs rôles cruciaux à Savoir polaire Canada.

Citation

« Le gouvernement du Canada est conscient du fait que nous devons continuer à travailler pour renouveler la relation entre le Canada et les Autochtones et pour nous attaquer aux défis que posent les changements climatiques, stimuler le développement économique et créer des emplois pour la classe moyenne. Le conseil d'administration de Savoir polaire Canada fait de bons progrès à l'égard de ces grandes priorités pour le Nord. Je tiens à féliciter les personnes nommées qui se joindront à l'équipe pour continuer de faire avancer ses priorités. Vos contributions et votre leadership seront essentiels pour orienter les travaux importants de Savoir polaire Canada, et je suis confiant que votre participation contribuera grandement au succès que continue de connaître l'organisme, en cette période où le Canada continue d'asseoir son rôle de chef de file en science polaire, en recherche et en innovation dans l'Arctique et dans le Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Savoir polaire Canada est dirigé par une présidente et par un conseil d'administration composé de neuf membres, dont une présidente et une vice-présidente. Ces personnes sont toutes nommées par le gouverneur en conseil suivant la recommandation faite par le ministre des Affaires du Nord.





Entre autres responsabilités, le conseil d'administration est chargé d'approuver le plan de l'organisme en matière de sciences et de technologie ainsi que les plans et budgets annuels. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à temps partiel.





Les nominations par le gouverneur en conseil sont faites par la gouverneure générale suivant l'avis du Cabinet. Parmi les personnes nommées par le gouverneur en conseil, mentionnons les chefs d'organismes, les premiers dirigeants de sociétés d'État et les membres des tribunaux quasi judiciaires.





Conformément à l'engagement qu'il a pris d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques, le gouvernement du Canada a procédé au recrutement en faisant appel à un processus ouvert et transparent et il a soigneusement vérifié l'admissibilité des candidats et leurs qualités pour le rôle.





Savoir polaire Canada est chargé de faire progresser les connaissances du Canada sur l'Arctique, de renforcer le leadership canadien en matière de sciences et de technologie polaires et de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances sur d'autres régions circumpolaires, dont l'Antarctique.





Savoir polaire Canada gère le campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA), situé à Cambridge Bay , au Nunavut , et demeure un centre scientifique, technologique et d'innovation de calibre mondial dans le Nord canadien. Grâce à lui, des scientifiques de partout au Canada et dans le monde ont accès à une installation de recherche de premier ordre pour faire de la recherche de pointe sur l'Arctique, et ce, tout au long de l'année, en collaboration avec les Autochtones des environs.

