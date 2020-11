Building Stack lance la première solution de paiement de loyer en ligne gratuite au Canada

Aviatrix, la plateforme de réseau cloud, a annoncé aujourd'hui que FactSet, un fournisseur mondial d'informations financières intégrées, d'applications analytiques et de services de pointe, avait sélectionné ses solutions et services pour soutenir...

Healthcare at Home inaugure aujourd'hui Sciensus Rare, un nouveau service dédié aux médicaments destinés à traiter les maladies rares. Les deux objectifs principaux de Sciensus Rare sont d'une part, de garantir l'accès aux patients et à leurs...

Innovation, Sciences et Développement économique Canada Depuis quelques mois, bon nombre de Canadiens travaillent à partir de la maison, font du téléapprentissage, magasinent en ligne et accèdent aux services gouvernementaux à distance. Avec la...