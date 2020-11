Ajustements au PACTE - volet Tourisme : plus inclusif et plus généreux

La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie. C'est...

L'action coordonnée de la science et du savoir autochtone est indispensable à l'élaboration d'une politique fondée sur des données probantes qui aidera les résidents du Nord et l'ensemble des Canadiens à s'adapter aux conditions changeantes et à...