Les Brasseries Sleeman se dote d'une nouvelle ligne de production de canettes à son usine de Chambly

CHAMBLY, QC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Brasseries Sleeman est fière d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de production de canettes de bière à son usine de Chambly, grâce à un investissement majeur de 15 millions $.

Cette ligne de production à la fine pointe de la technologie permet à l'usine de s'arrimer à la tendance actuelle du marché de la bière, dans lequel les canettes accaparent maintenant deux tiers des ventes. La nouvelle installation a été expressément conçue de manière à conserver la qualité et le goût uniques des bières de la marque Unibroue, brassées à Chambly.

« Avec cet investissement, nous nous tournons vers l'avenir, tout en continuant de créer des produits selon les plus pures traditions de brassage ancestrales », souligne Stéphane Lafrance, directeur de l'usine. « Cette nouvelle est importante pour les Brasseries Sleeman, mais aussi pour la région, puisque cette ligne de production de canettes réaffirme la place de Chambly comme pôle brassicole d'importance au Québec. »

Formation pour tous les employés

Les équipes de travail ont été minutieusement formées afin de s'approprier les méthodes de travail relatives à la ligne de production de canettes. L'investissement dans cette nouvelle technologie vient par ailleurs assurer aux 99 employés une stabilité d'emploi.

Les bières de la marque Unibroue seront graduellement mises en canettes à l'usine de Chambly. Ainsi, les amateurs québécois auront accès à une offre grandissante de bières brassées et mises en canettes au Québec.

À propos des Brasseries Sleeman

Les Brasseries Sleeman est aujourd'hui le troisième brasseur en importance au Canada, nées de la fusion des meilleures microbrasseries du Canada. Depuis cinq générations, les Brasseries Sleeman poursuit sa tradition de brassage afin d'offrir les meilleures bières aux Canadiens, notamment grâce à un portefeuille de marques incluant Sleeman, Okanagan Spring, Wild Rose et Unibroue en plus de bières de renommée mondiale telles que Sapporo, Old Milwaukee et Pabst Blue Ribbon.

Pour plus d'information à propos des Brasseries Sleeman, visitez le site web https://www.sleemanbreweries.ca/fr/

