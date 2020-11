La plateforme de réseau cloud Aviatrix est sélectionnée par FactSet pour soutenir les initiatives de transformation numérique





Aviatrix, la plateforme de réseau cloud, a annoncé aujourd'hui que FactSet, un fournisseur mondial d'informations financières intégrées, d'applications analytiques et de services de pointe, avait sélectionné ses solutions et services pour soutenir ses efforts en cours de transformation numérique.

FactSet crée des solutions logicielles flexibles de données ouvertes à l'intention de plus de 133 000 professionnels de l'investissement à travers le monde. La société utilisera la plateforme de réseau cloud d'Aviatrix dans le cadre de son adoption du cloud public, en tirant parti des conceptions éprouvées et des meilleures pratiques d'Aviatrix pour les constructions cloud natives, ainsi que la mise en réseau, la sécurité et la visibilité opérationnelle avancées. La plateforme Aviatrix permettra également à FactSet d'automatiser son infrastructure de réseau cloud sous forme de code, améliorant ainsi de manière globale la stabilité, l'agilité et le temps de déploiement.

« Avec la plateforme de réseau cloud Aviatrix, nous disposons d'une architecture réseau standardisée et reproductible qui prend en charge notre réseau de transit ainsi que d'autres exigences de sécurité », a déclaré David Shinnick, vice-président et architecte principal des solutions chez FactSet. « Cela signifie que nos ingénieurs de réseau cloud et de sécurité ont le luxe de ne pas consacrer de temps à des tâches répétitives et de se concentrer plutôt sur la création de valeur pour notre entreprise. »

« FactSet est un excellent exemple d'entreprise avant-gardiste qui est en train de réussir la transition de son activité vers le cloud. Ils ont adopté un modèle commercial éprouvé et performant et ont rationalisé la prestation de services pour améliorer l'expérience client et la sécurité, offrant ainsi une valeur réelle à leur activité. Nous constatons ces résultats sur de nombreux marchés, notamment la finance, les produits pharmaceutiques, la fabrication, la vente au détail et la technologie. FactSet fait figure de pionnier et emprunte une nouvelle voie sur laquelle toutes les grandes entreprises s'engagent aujourd'hui », a confié pour sa part Steve Mullaney, PDG d'Aviatrix.

FactSet, AWS et Aviatrix ont récemment organisé un webinaire public pour fournir des informations à d'autres clients qui seraient intéressés par la manière dont FactSet a amélioré son agilité réseau, sa sécurité et son exactitude à l'aide de la plateforme de réseau cloud Aviatrix sur AWS. Voir le webinaire

10 novembre 2020