Healthcare at Home lance Sciensus Rare afin de connecter les entreprises de biotechnologie émergentes et les grandes entreprises pharmaceutiques aux patients atteints de maladies rares en Europe et au-delà





Healthcare at Home inaugure aujourd'hui Sciensus Rare, un nouveau service dédié aux médicaments destinés à traiter les maladies rares.

Les deux objectifs principaux de Sciensus Rare sont d'une part, de garantir l'accès aux patients et à leurs familles aux médicaments destinés à traiter les maladies rares et aux soins dont ils ont besoin, et d'autre part, d'accompagner les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie dans le lancement en toute sécurité et la livraison efficace des médicaments essentiels, quel que soit le lieu de résidence d'un patient ou la gouvernance réglementaire afférente à ce pays.

L'activité se poursuivra en aidant les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie émergentes, de taille moyenne et de grande taille à accéder au marché en Europe et au-delà, en poursuivant l'expansion géographique et par domaine thérapeutique des services existants d'Healthcare at Home en matière de maladies rares et de médicaments orphelins, à travers cinq services principaux :

- les essais cliniques à domicile

- l'accès aux médicaments

- la gestion personnalisée de la chaîne d'approvisionnement

- le soutien aux patients et aux familles

- le suivi des résultats à domicile

Selon Eurostat, le marché des services associés aux médicaments destinés à traiter les maladies rares devrait plus que doubler au cours des prochaines années, évoluant de 1,6 milliard d'euros en 2018 à 3,3 milliards d'euros en 2025, car le nombre de produits nécessitant des services plus complexes pour être soutenus augmente. Sciensus Rare a pour objectif de répondre à la demande croissante en générant une approche scientifique unique qui permet aux partenaires pharmaceutiques de réduire les délais de commercialisation de nouveaux médicaments innovants et coûteux sur un marché en rapide évolution, contribuant ainsi à éliminer les coûts inutiles et les inefficacités au cours du processus de développement des médicaments.

Gareth Williams, président de Sciensus Rare, a déclaré :

« La pandémie mondiale a accéléré le besoin de services sur mesure centrés sur le patient, requis pour les médicaments en phase de développement et de commercialisation, car de nombreux patients atteints de maladies rares ne peuvent pas ou ne parcourront pas de longues distances afin de participer à des essais cliniques loin de chez eux. »

« Notre objectif est d'accompagner les entreprises de biotechnologie émergentes ayant une forte présence sur leur propre marché mais qui ne possèdent pas ou peu d'infrastructure de distribution internationale ou commerciale, ainsi que les entreprises pharmaceutiques établies cherchant à accéder à des traitements pour des patients aux besoins non satisfaits. »

Les services de Sciensus Rare s'appuient sur les trente années d'expérience de Healthcare at Home concernant le traitement des patients atteints de maladies rares. Au cours de cette période, l'entreprise a soigné plus de 52 000 patients à domicile, et a collaboré avec plus de 20 entreprises pharmaceutiques s'intéressant aux maladies rares et plus de 4 000 prestataires de soins de santé en Europe continentale. BioMarin, spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits biopharmaceutiques destinés à traiter les maladies génétiques rares, collabore avec Healthcare at Home depuis 2006 et réalise désormais un quart de ses ventes mondiales grâce à ce modèle.

Guy Eggleton, directeur exécutif opérations de vente et de marketing EUMEA, chez BioMarin, a déclaré :

« Sciensus Rare est en mesure d'exploiter son énorme potentiel en s'appuyant sur son expérience significative dans le domaine des maladies rares afin de devenir l'expert mondial et permettre à des entreprises comme la nôtre de connecter les patients atteints de maladies rares et les prestataires de soins de santé à de nouveaux traitements efficaces et innovants destinés à traiter les maladies rares. »

Le besoin de développer et de rendre accessibles des médicaments efficaces et sans dangers se fait plus pressant pour les maladies rares, dont beaucoup sont génétiques et affectent des patients plus jeunes.

Williams a conclu :

« L'approche uniforme adoptée par les services de médicaments orphelins et de ceux destinés au traitement des maladies rares, sans clairement intégrer les phases du développement du médicament jusqu'à sa commercialisation, est désormais dépassée et redondante. Avec de nombreuses nouvelles thérapies commercialisées et du point de vue de la recherche et du développement pharmaceutique en plein essor, il est clair pour nous qu'un autre type de fournisseur de services pharmaceutiques sur mesure a un rôle à jouer en plaçant les besoins du patient au coeur de ses préoccupations, quelle que soit la place qu'occupe la thérapie dans son cycle de vie. »

Rare Disease Medicines Service d'Healthcare at Home sera renommé Sciensus Rare.

** FIN **

NOTE AUX RÉDACTEURS

À propos de Sciensus Rare (www.sciensusrare.com)

Nous sommes convaincus de l'importance pour chaque famille d'un accès aux médicaments destinés à traiter les maladies rares ainsi qu'aux soins dont elle a besoin. Quel que soit le lieu de résidence d'un patient ou la gouvernance réglementaire afférente à ce pays, nous avons la possibilité de lancer en toute sécurité et de fournir efficacement des médicaments et des services cliniques essentiels aux familles qui en ont le plus besoin.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 12:15 et diffusé par :