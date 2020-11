Le programme Liratoutâge, partout au Québec collabore avec Les Violons du Roy pour offrir de beaux moments de culture





QUÉBEC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Violons du Roy et l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) sont heureux de s'associer au programme Liratoutâge, partout au Québec pour offrir ensemble au cours des mois de novembre et de décembre de beaux moments de culture et de réconfort à des personnes vivant dans des milieux d'hébergement pour aînés.

Liratoutâge, partout au Québec est un programme créé et porté à bout de bras depuis 13 ans par madame Godelieve De Koninck, membre de l'AREQ. Le programme vise à permettre aux résidents de centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et de résidences privées de profiter de lectures stimulantes afin de rester en contact avec le monde qui les entoure. Pour respecter les consignes sanitaires en ces temps de pandémie, ces séances de lecture seront présentées virtuellement.

Les séances de lecture seront agrémentées de musique baroque enregistrée par des musiciens des Violons du Roy dont le violoncelliste Raphaël Dubé qui compte parmi les bénévoles de Liratoutâge. La rencontre entre la lecture et la musique rendra ces moments culturels encore plus attrayants, divertissants et immersifs. Les Violons du Roy et l'AREQ se réjouissent de cet enrichissement du programme Liratoutâge tout en saluant le dévouement des personnes impliquées.

Grâce au soutien de l'AREQ qui a obtenu une subvention du programme Québec ami des aînés, le programme Liratoutâge sera déployé partout au Québec. Les Violons du Roy remercient le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, la Ville de Québec et le gouvernement du Canada pour leur soutien.

À propos de l'AREQ-CSQ

L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) est la plus importante association québécoise de personnes retraitées issues des services publics. Elle compte près de 60 000 membres venant de l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits culturels, sociaux, économiques et environnementaux de ses membres et des personnes aînées et de contribuer à la réalisation d'une société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste.

À propos des Violons du Roy

Les Violons du Roy sont un orchestre de chambre de réputation mondiale, comme en font foi leurs 52 tournées internationales réalisées depuis leur fondation en 1984. Ils sont spécialisés dans les répertoires baroque et classique, alliant instruments modernes et savoir-faire historique. Articulé autour d'un noyau de 14 musiciens permanents parmi les meilleurs au monde dans leur créneau et de musiciens surnuméraires, l'orchestre a établi sa résidence à Québec, au Palais Montcalm, en 2007. L'enregistrement de concerts constitue une importante part de sa mission. Sa discographie compte 36 titres dont l'excellence a été soulignée à maintes reprises par la critique et récompensée par des nominations et des prix Félix, Juno et Grammy.

