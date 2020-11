Le salon virtuel 3D WETEX et Dubaï Solar Show attire 63058 visiteurs, le plus grand nombre de son histoire





Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a organisé virtuellement le salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX) et Dubaï Solar Show du 26 au 28 octobre 2020. L'exposition 3D neutre en carbone a attiré 1 076 exposants de 52 pays et 63 058 visiteurs du monde entier. Il s'agit du plus grand nombre de visiteurs dans l'histoire de l'exposition depuis 22 ans.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA), fondateur et président du salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX) et de Dubaï Solar Show était satisfait du succès de l'exposition.

"Conformément aux directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, visant à transformer les défis en opportunités, nous avons organisé l'exposition de cette année sur une plateforme virtuelle 3D. Cette exposition a en effet témoigné un grand succès, d'autant plus que la plateforme innovante a offert une expérience exceptionnelle aux exposants et visiteurs du monde entier. L'exposition reflète l'engagement de Dubaï à soutenir les efforts mondiaux visant à accroître la part des énergies renouvelables et à atteindre les aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement durable, ainsi qu'à soutenir la stratégie de Dubaï pour l'énergie propre 2050, pour faire de Dubaï un centre mondial pour l'énergie propre et l'économie verte", a déclaré Al Tayer.

WETEX et Dubaï Solar Show est la plus grande exposition de l'eau, de l'énergie, du développement durable et de l'innovation dans la région et l'une des plus grandes expositions spécialisées au monde. L'événement a prouvé son statut international en tant que plateforme intégrée pour les entreprises spécialisées en énergie, eau et environnement, afin de promouvoir leurs produits, services et technologies innovants ; rencontrer des décideurs, des investisseurs, des acheteurs et des visiteurs du monde entier pour conclure des affaires et nouer des partenariats, et pour passer en revue les dernières technologies et développements dans ces grands secteurs. L'exposition offre également une occasion pour identifier les besoins du marché, les projets actuels et futurs et les opportunités de projets d'énergie solaire dans la région.

102 séminaires et panels de discussion

En collaboration avec des experts et des spécialistes d'entreprises locales et internationales pionnières dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la technologie, du développement durable et de l'environnement, DEWA a organisé 102 séminaires durant WETEX et Dubaï Solar Show 2020. Ces séminaires ont attiré un grand nombre de participants du monde entier.

