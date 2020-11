GDI propose Propreté en santé, une approche collaborative de soins pour satisfaire tous les besoins de votre immeuble durant la pandémie et après





LASALLE, Québec, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu plusieurs impacts négatifs sur la société, un point positif à retenir est que cette situation semble tous nous unir autour de l'importance de maintenir notre famille, nos amis et nos collègues en sécurité et en santé.



Chez GDI Services aux immeubles inc. (TSX : GDI), nous savons à quel point le nettoyage et l'assainissement sont essentiels pour protéger la santé et le bien-être de ceux et celles qui doivent se rendre dans des immeubles ou des installations. D'ailleurs, c'est exactement ce sur quoi nous bâtissons notre entreprise depuis maintenant près de 100 ans. Depuis la fondation de GDI, nous innovons et perfectionnons sans cesse nos services afin de ne pas simplement assurer la propreté des lieux, mais bien assurer une propreté en santé.

Depuis le début de la pandémie, GDI travaille avec des spécialistes en santé et sécurité pour s'assurer que nos services respectent les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et nous avons mis sur pied un comité consultatif interne ainsi qu'un groupe de travail composé de consultants pour veiller à ce que nous offrions à nos clients des services de nettoyage et d'assainissement qui sont à la fois les meilleurs, les plus efficaces et les plus uniformes.

Nous avons tiré parti de nos connaissances exhaustives et de notre expertise en matière de nettoyage et d'assainissement pour créer Propreté en santé, une initiative proposant des services et des ressources d'information.

«?Ce qui en fait un programme chef de file dans l'industrie est la capacité que possède le groupe d'entreprises GDI de proposer à votre immeuble une approche complète à plusieurs volets qui rappelle l'approche collaborative en soins de santé préconisée pour les personnes?», dit Claude Bigras, chef de la direction de GDI et membre de la Cleaning Coalition of America.

«?Nous avons des experts en assainissement des points de contact et des surfaces fréquemment touchées chez GDI et des experts en purification de l'air pour le système de filtration des systèmes CVC chez Ainsworth et, grâce à notre équipe de fabrication et de distribution chez Superior Sany Solutions, nous offrons des produits de nettoyage, notamment des désinfectants pour les mains, des produits désinfectants et des EPI essentiels comme des masques et des gants. Avec le groupe d'entreprises GDI, vous avez vraiment une grande équipe qui peut répondre à tous vos besoins, ce qui signifie une meilleure collaboration, une plus grande uniformité et des économies de coûts plus importantes.?»

Nos programmes Propreté en santé offrent une variété de services, y compris :

Un nettoyage, un assainissement et une désinfection de l'ensemble de l'immeuble;

Une décontamination complète;

Des services de nettoyage contractuels améliorés qui utilisent des protocoles Propreté en santé particuliers;

Des préposé(e)s à l'accueil pour soutenir des protocoles d'entrée dans l'immeuble et d'accès aux ascenseurs plus sécuritaires;

Des spécialistes de l'assainissement qui se consacrent entièrement à assurer un nettoyage plus en profondeur des points de contact et des surfaces fréquemment touchées;

L'ajout de dispositifs sans contact et de stations de désinfection des mains;

Des services complets de décontamination ponctuelle ou périodique de l'immeuble pour assurer une tranquillité d'esprit;

Fournir un service clé en main pour évaluer, optimiser et vérifier l'efficacité de votre système de filtration de l'air intérieur.

Fournir un système d'automatisation de bâtiment en nuage qui accroît l'apport en air frais de l'extérieur et qui, selon les conditions prévalant sur le site, assure un équilibre intelligent entre la performance et la consommation d'énergie.

Installer des lampes à rayons ultraviolets pour aider à assainir la surface du serpentin de votre système CVC et à purifier l'air intérieur.

Fournir une solution de gestion des personnes présentes sur votre site qui vous permet de détecter si elles portent un masque, ont une température corporelle élevée ou respectent les directives prescrites en matière de distanciation physique.

La fourniture de masques, de désinfectant pour les mains, de combinaisons, de lingettes, de solutions d'assainissement et bien plus encore.



Le groupe d'entreprises GDI est demeuré vigilant et révise constamment ses façons de faire, s'adaptant aux recommandations des organisations de santé et des experts de l'industrie pour qu'au fur et à mesure qu'évolue la situation, nous mettions toujours en oeuvre les meilleures pratiques de contrôle des infections pour nos clients. Nos services ont été déclarés comme étant des services essentiels par les autorités gouvernementales durant la pandémie mondiale de COVID-19 qui est en cours.

À PROPOS DE GDI

GDI Services aux immeubles est votre guichet unique pour des services d'entretien d'immeubles d'experts partout au Canada et aux États-Unis. Avec des équipes qui comptent des milliers de membres, des décennies d'expérience inégalée, la capacité d'assurer un service à l'échelle nationale et un portefeuille de propriétés dans plusieurs régions ainsi qu'un engagement envers la santé et la sécurité, vous pouvez nous faire confiance pour assurer la satisfaction constante des clients en créant des environnements de travail et de loisirs propres et accueillants.

Le groupe d'entreprises GDI est formé de GDI Services aux immeubles, d'Ainsworth, de Superior Sany Solutions, de Modern Canada, d'ESC Automation et de Delta Connects. Ensemble, ces entreprises soeurs ont créé un guichet unique non seulement pour l'entretien d'immeubles, mais aussi pour des services techniques spécialisés, l'automatisation de bâtiments et la fabrication et la distribution de produits nettoyants. Lorsque vous vous associez au groupe d'entreprises GDI, vous avez la capacité de résoudre tout problème lié à votre immeuble. Vous n'aurez pas besoin de faire appel aux services de plusieurs entrepreneurs pour réaliser les travaux nécessaires. Ensemble, nous sommes plus forts en tant qu'un fournisseur, une solution, une entreprise et une culture. Découvrez comment notre équipe de collaborateurs experts peut contribuer à ce que les personnes qui fréquentent votre écosystème intérieur soient plus en sécurité, plus en santé et plus confortables, non seulement en assurant la propreté des lieux, mais bien la propreté en SANTÉ en visitant propreteensante.com ou en envoyant un courriel à info@gdi.com.

