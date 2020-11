Suspension de la négociation par l'OCRCVM - WCC

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés dans l'industrie de l'hôtellerie réclament une aide d'urgence pour les travailleuses et travailleurs de cette industrie ainsi qu'un plan de soutien à long...

Reprise des négociations pour: Société : The Very Good Food Company Symbole CSE : VERY Les titres : Non Reprise (HE) : 10 h 18:26 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...