Le Canada investit dans une technologie novatrice pour la recharge des véhicules électriques





OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir notre secteur des ressources naturelles. Cet engagement est plus important que jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance pour l'après-pandémie de COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un million de dollars à SWTCH pour aplanir les obstacles à l'adoption des véhicules électriques (VE). L'entreprise mettra en démonstration une plateforme de recharge innovatrice utilisant des chaînes de blocs qui réduira considérablement le coût des transactions de recharge et rehaussera l'efficience du réseau. SWTCH, avec ses partenaires Opus One Solutions, Toronto Hydro, l'Université de Waterloo, l'Université de Toronto, IBI Group et PowerCharge, contribue aussi au projet, ce qui porte l'investissement total à plus de 2,6 millions de dollars.

Le secteur des transports est à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada. L'adoption accrue de VE jouera un rôle clé dans la décarbonation du secteur et dans la transition vers un avenir sobre en carbone. Le projet met en démonstration une plateforme évolutive efficiente fondée sur des chaînes de blocs qui permet à la fois d'enregistrer les transactions pour en abaisser le coût et de réduire la congestion du réseau; ce faisant, il offre aux conducteurs de VE, aux fournisseurs de services de recharge et aux services d'utilité publique une solution unique en son genre qui contribuera à promouvoir l'adoption de VE.

Le financement fédéral du projet provient du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques - Infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada, qui vise à accélérer l'entrée sur le marché de technologies d'énergie propre de prochaine génération.

Le gouvernement est déterminé à favoriser l'innovation et à encourager l'adoption généralisée des VE. Il continuera de soutenir les projets énergétiques novateurs qui réduisent la pollution, assainissent nos milieux de vie et ouvrent des possibilités de développement économique.

« Favoriser une croissance propre, augmenter la compétitivité et réduire la pollution. Voilà comment nous parviendrons à la carboneutralité d'ici 2050. »

« À mesure que les véhicules électriques gagneront en popularité et que nos systèmes énergétiques se décentraliseront, notre plateforme de recharge axée sur les chaînes de blocs deviendra la solution la plus avantageuse pour tous ceux qui travaillent à intégrer les véhicules électriques à un système énergétique décentralisé. Nous sommes ravis de nous associer à Opus pour commercialiser cette technologie exceptionnelle et nous tenons à remercier Ressources naturelles Canada de son soutien qui rend possible cette démarche. »

« C'est un grand plaisir pour nous de faire équipe avec une autre entreprise canadienne de technologie propre pour étendre notre plateforme de transaction énergétique au monde des véhicules électriques et contribuer ainsi à la décarbonation de l'industrie des transports. »

