Dreame lance des offres d'énormes rabais sur AliExpress pour le festival « Double Eleven »





LOS ANGELES, 10 novembre 2020 /CNW/ - La principale marque de technologie pour la maison intelligente, Dreame Technology (Dreame), a récemment annoncé des plans de promotion pendant le festival « Double Eleven » à venir sur AliExpress. Les 11 et 12 novembre, l'entreprise offrira son plus grand solde de l'année sur AliExpress, en commençant par un rabais pouvant atteindre 49 % sur les aspirateurs les plus vendus, y compris les modèles V11, V10, V9P, XR et F9.

L'aspirateur sans fil Dreame V11 est un ajout important à n'importe quelle maison grâce à une autonomie de 90 minutes, à un moteur haute vitesse de niveau aéronautique, à un affichage OLED tout-en-un et à une réduction du bruit à 7 niveaux. L'aspirateur peut nettoyer facilement toute la maison grâce à sa batterie de 3 000 mAh, fournissant une puissance d'aspiration de 150 AW et une succion allant jusqu'à 25 000 Pa, ainsi que de nombreux accessoires conçus pour être utilisés dans n'importe quelle situation, y compris pour ramasser des cheveux, des matériaux granuleux et même des clous de fer.

La conception ergonomique de l'aspirateur V11 de 1,5 kg fait en sorte qu'il est facile de démonter l'appareil et de changer les différentes brosses. Le modèle utilise des filtres lavables et des brosses à rouleaux qui sont efficaces et durables, et le contenant de poussière peut être vidé en appuyant simplement sur un bouton.

Le Dreame V9P est un choix plus économique. Le modèle offre une autonomie de 60 minutes, un moteur haute vitesse de 100 000 tr/min et une puissance d'aspiration de 120 AW. La position du moteur à l'arrière facilite l'utilisation de l'aspirateur, car il est plus facile à pousser, à tirer et à soulever.

Le Dreame XR est un autre puissant aspirateur portatif avec quatre moteurs à entraînement direct, un système intelligent, une forte puissance d'aspiration et une grande autonomie de la batterie.

Pendant la vente éclair du « Double Eleven », il y aura un rabais allant jusqu'à 35 % sur le modèle V11, à un prix commençant à 279,49 $ US (initialement 424,99 $ US), et jusqu'à 49 % sur le Dreame V9, à un prix commençant à 146 $ US (initialement 287,49 $ US). Le Dreame XR sera également offert à partir de 199,49 $ US, en rabais par rapport au prix original de 349,99 $ US.

Pour plus de renseignements sur la vente « Double Eleven », visitez le magasin officiel de Dreame sur AliExpress : https://dreame.aliexpress.com/store/4493044.

À propos de Dreame

Fondée en 2015, Dreame Technology est une marque innovatrice portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des usagers à l'échelle mondiale qui se spécialise sur les appareils électroménagers voués au nettoyage, dont les hautes performances tirent parti des technologies de la mécanique spatiale.

Pour en savoir plus, consultez le https://www.dreame-technology.com.

