Precision Extraction Solutions lance l'extracteur d'hydrocarbures XMU révolutionnant l'industrie





Conçu pour faire diverses extractions, l'extracteur XMU est la plateforme d'extraction la plus efficace et la plus efficiente sur le marché.

DÉTROIT, 10 novembre 2020 /CNW/ - PrecisionMD Extraction Solutions (« Precision »), chef de file mondial en matière de technologies d'extraction du cannabis et du chanvre, a lancé aujourd'hui le nouvel extracteur XMU à la fine pointe de technologie, la plateforme d'extraction la plus puissante sur le marché. L'extracteur XMU riche en fonctionnalités est en bonne position pour révolutionner le marché de l'extraction avec son efficacité et sa polyvalence.

Precision a conçu l'extracteur XMU pour résoudre plusieurs des problèmes des extracteurs actuellement sur le marché. D'abord, l'extracteur XMU peut être utilisé avec différents solvants et peut atteindre des températures extrêmement élevées et basses, le tout dans un seul appareil. Ainsi, contrairement à d'autres extracteurs conçus pour produire un type d'extraction précis, l'extracteur XMU peut produire une grande variété d'extraits de haute qualité. De plus, le raffinage par chromatographie sensible de l'appareil sépare les constituants indésirables d'un extrait brut, ce qui crée un produit final de plus grande valeur. Au cours des dernières années, les consommateurs se sont tournés vers les produits artisanaux du cannabis. Ces produits spécialisés exigent un équipement hautement contrôlable afin de créer une gamme extrêmement variée de produits de qualité supérieure.

En plus de sa polyvalence, la surface de l'appareil est plus petite que celle d'autres extracteurs ayant des capacités similaires. Malgré son ergonomie, l'extracteur XMU ne fait pas de compromis sur la puissance et est conçu pour être deux à trois fois plus efficace que tout autre extracteur sur le marché, quelle que soit sa taille.

« L'extracteur XMU représente près d'une décennie de recherche, de développement et d'expertise en matière d'extraction et constitue le moyen d'extraction le plus efficace et efficient sur le marché à ce jour, a déclaré Nick Tennant, fondateur et chef des technologies de Precision. Nous avons réalisé une percée dans l'industrie en permettant aux entreprises de fabriquer une variété de produits de très haute qualité à partir d'une seule plateforme. »

L'extracteur XMU est entièrement produit aux États-Unis et est construit en tenant compte de l'état de conformité futur, ce qui répond aux normes sanitaires des bonnes pratiques de fabrication et 3A. Pour en savoir plus sur l'extracteur d'hydrocarbures XMU, visitez precisionextraction.com.

À propos de PrecisionMD Extraction Solutions

Precision Extraction Solutions est le chef de file de l'industrie en matière d'équipement d'extraction de chanvre et de cannabis, de technologie, d'aménagement de laboratoire et de planification d'usine, de conformité, de formation et de services-conseils. Precision offre des solutions de pointe aux transformateurs de cannabis et de chanvre à chaque étape de la croissance des plants. Fournissant un soutien technique et un service à la clientèle incomparables, Precision aide ses clients à prospérer au sein du secteur de l'extraction grâce à l'innovation, à la sécurité et à l'assistance tout en offrant un savoir, une expérience et une technologie uniques et propres à ce domaine. Plus de concentrés primés sont faits avec l'équipement de PrecisionMD qu'avec toute autre marque. Pour plus d'information, visitez precisionextraction.com.

