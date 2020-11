EY ouvre son premier Centre canadien d'excellence en neurodiversité à Toronto





Le centre permettra de tirer parti de la main-d'oeuvre diversifiée du Canada pour intégrer des gens de talent présentant un trouble du spectre de l'autisme et stimuler l'innovation

TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - EY Canada est fière d'inaugurer son Centre d'excellence en neurodiversité à Toronto ce mois-ci et d'y accueillir une équipe talentueuse composée de gens touchés par l'autisme, un TDAH ou d'autres différences sensorielles et cognitives.

« Les membres de l'équipe de notre Centre d'excellence en neurodiversité sont par nature des gens qui pensent différemment. Beaucoup excellent dans des compétences techniques qui seront très prisées dans l'avenir et qui sont recherchées dans le cadre de travaux novateurs que nous réalisons, a déclaré Anthony Rjeily, associé, groupe Consultation, EY Canada, et leader national, Centre d'excellence en neurodiversité. Cependant, le processus de recrutement traditionnel représente souvent un défi pour eux et limite leur accès à des possibilités professionnelles intéressantes. Nous sommes déterminés à changer cette situation et nous sommes très heureux d'ouvrir notre premier centre au Canada. »

Un sondage sur l'incapacité réalisé au Canada a révélé que les personnes neurodivergentes demeurent sous-représentées dans la population active et que seulement 33 % des Canadiens présentant un trouble du spectre de l'autisme ont un emploi. EY Canada procède actuellement au lancement du modèle sur lequel repose son centre avec une équipe basée à Toronto qui soutiendra la réalisation de projets d'innovation et d'automatisation pour le compte de clients dans un environnement axé sur l'inclusivité et la solidarité et adapté à leurs besoins uniques.

EY a mis sur pied son premier centre en neurodiversité à Philadelphie en 2016 et a depuis étendu son modèle à cinq villes d'un bout à l'autre des États-Unis. Le centre d'EY à Toronto est le premier situé dans une ville à l'extérieur des États-Unis. La Société prévoit ajouter d'autres villes d'Asie et d'Europe à son réseau prochainement.

« La découverte de solutions aux défis d'affaires actuels les plus pressants nécessite que nous mettions à profit toute la puissance de la diversité, a déclaré Jad Shimaly, président et chef de la direction, EY Canada. Cela signifie que nous devons élargir notre définition de la diversité afin d'y inclure les personnes neurodivergentes. Il est temps que plus d'organisations reconnaissent l'influence qu'elles peuvent exercer sur l'innovation, la culture et notre capacité à travailler ensemble à bâtir un monde meilleur. Chez EY, nous sommes fiers d'être un chef de file dans l'établissement d'un modèle de neurodiversité axé sur les forces. »

